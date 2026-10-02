瑞典汽车制造商沃尔沃汽车今年第三季全球销量同比下降逾一成，其中大中华区销量锐减40.6%。公司警告，市场环境恶化将严重拖累盈利和现金流。

综合路透社、彭博社和“IT之家”报道，沃尔沃汽车星期五（10月2日）公布的数据显示，今年第三季全球销量为14万1609辆，同比下降10.7%。

欧洲及世界其他地区销量同比增长2%，达9万零548辆。其中，纯电动车销量大增51%，成为带动增长的主要动力。该区域电气化车型整体销量增长12%，占当地总交付量的64%。

大中华区销量为2万零284辆，同比大幅下降40.6%。公司说，销量下滑主要受到本土车企竞争、价格战和宏观经济压力的影响。

美洲销量同比下降14%，至3万零777辆，主要受消费信心持续疲弱、SUV市场竞争加剧等因素影响。去年同期消费者赶在补贴到期前购车，也推高了比较基数。

沃尔沃汽车首席商务官塞维林森（Erik Severinson）说，中国市场的低迷未见缓解，美国豪华车市场的复苏也慢于预期。

沃尔沃汽车指出，市场环境恶化将对第三季核心盈利和现金流造成“重大负面影响”。此前，公司已面临原材料成本、汇率波动，以及折旧和摊销增加等因素带来的压力。

公司还说，尽管欧洲业务仍具韧性，销量不及预期意味着公司将无法达成此前公布的全年销量和现金流目标。由于市场不确定性增加，公司决定不发布新的短期预测。