彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）发现，中国自动驾驶德士（Robotaxi）运营商小马智行和文远知行的车队利用率低于美国业者Waymo，预计两家中企到2028年仍将持续录得亏损。

研究报告称，这一差距也意味着，相较于Waymo，中国Robotaxi运营商需要更长时间才能实现盈亏平衡。

两家中国企业的盈利取决于国内Robotaxi车队能否形成足够规模，而预计两家公司要到2020年代后期才可能达到这一门槛。

相比之下，Waymo的车队利用率并未随着车队规模扩大而提高，而是在单次行程距离增加后才明显上升。

分析认为，这表明Robotaxi车队必须达到一定的密度，才能让乘客使用起来足够便利。若无法达到这一密度，较高的运营成本将继续拖累小马智行和文远知行的利润率。

研究也发现，今年Robotaxi商业化在国内面临瓶颈，促使两家公司转向中东和欧洲拓展海外业务。中东和欧洲较为有利的监管环境正加速小马智行和文远知行的海外布局，为中国Robotaxi运营商提供了收入多元化的途径