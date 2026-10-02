俄罗斯总统普京表示，愿在11月深圳亚太经济合作组织（APEC）领导人会议期间，与中国国家主席习近平和美国总统特朗普举行三方会晤。受访学者对会晤能否举行看法不一，但均认为即便成局，也将是象征意义大于实质作用，难与重塑二战后秩序的雅尔达会议相提并论。

普京星期四（10月1日）在莫斯科出席瓦尔代国际辩论俱乐部年会时，对中美俄三方会晤表示“完全赞成”，但能否举行主要取决于东道主中国。他说，会晤有助于交换意见、厘清立场，但须先确定议程。

APEC领导人会议定于11月18日至19日在深圳举行。特朗普已确定将赴华再会习近平；普京也在星期四致习近平的国庆贺信中，对两人在APEC期间会晤表达期待。中国外交部则未确认是否将安排中俄元首会晤。

中美俄元首齐聚深圳，引发外界对三方会晤的猜测。俄罗斯总统助理乌沙科夫早在9月1日就公开提及这一构想，称习近平与普京讨论了这一可能性，但中国外交部9月29日回应时说，目前没有可以提供的信息。美国白宫也未确认相关安排。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时认为，三方会晤举行的可能性较大。三国领导人预计都将出席APEC，且整体气氛也未构成明显障碍，各方都有促成会晤的动机。

他分析，俄罗斯迄今表现最为积极；特朗普自认与普京、习近平关系良好，也乐于出席这种“大场面”；对中国而言，以东道主身份促成三方会晤，将为深圳APEC增添外交亮点。

台湾中山大学中国与亚太区域研究所所长郭育仁则持较审慎看法。他星期五（10月2日）在台湾大学中国大陆研究中心举办的座谈会上，答复《联合早报》提问时说，上周习特会后，他未见美国媒体讨论APEC中美俄峰会方案，令他感到意外。

郭育仁研判：“白宫幕僚一定是集体反对，所以没有变成一个新闻议题。”他推测，美国可能将特朗普赴华行程扩大为亚洲之行，加入韩国甚至日本，淡化外界对他专程赴华的印象。

至于三方会晤可能释放的信号，李明江认为，三国领导人若能同桌会晤，意味着“大国竞争虽然仍是一种现实，但也希望寻求一定程度的稳定，在一些问题上争取有限度的合作”。

他预计，俄乌战争、欧洲安全、伊朗战事，以及全球能源、经济和朝鲜半岛问题都可能进入议程。但这场会晤更可能是非正式磋商，各方交换立场或作出原则性表述，难以形成三国共同认可的具体政策。

郭育仁则认为，中俄更希望借三方会晤削弱美国的国际主导地位，并为俄罗斯纾解外交困境，“较多是要帮俄罗斯解套”。

他判断，俄乌战争将是讨论重点，围绕伊朗战争的讨论则“是谈假的”，朝鲜半岛可能因特朗普寻求与朝鲜领导人金正恩会面而进入议程，台湾则未必成为重点。

但郭育仁也提醒说，伊朗战事的发展仍可能牵动台海安全。他指出，美军虽已将多支部队调往伊朗周边，却仍未投入地面战；“一旦地面战开打，台湾真的要担心了，日本、台湾、韩国都要担心”，因为这意味着美国的战略重心可能像2001年后那样，再度转向中东。

即使难有实质成果，三方会晤仍可能牵动其他国家的安全关切。李明江指出，欧洲国家会关注三国磋商是否影响俄乌停火谈判，日本则会留意对东北亚安全的影响。

他认为，这些国家尤其会担忧，三方接触会否进一步发展为“非正式的大国协调安排”。

这也呼应外界猜想此次会谈可能成为“雅尔塔2.0”。1945年，美英苏三国领导人在雅尔塔商议战后安排，深刻影响后来的国际秩序。2025年2月，克里米亚雅尔塔一场名为“雅尔塔2.0”的艺术展，以特朗普、普京和习近平的形象呼应当年的“三巨头”。

但李明江认为，将两者进行类比“没有任何意义”。雅尔塔会议涉及二战后的国际秩序重建，而中美俄元首会晤更可能停留在支持地区稳定、结束冲突等原则性表述，难以达成足以重塑全球秩序的实质安排。