中国社会科学院荣休学部委员、近代史研究所前所长张海鹏认为，应在适当时机召开国际会议，重新讨论并解决琉球问题，同时尊重琉球人的自主决定权。

据“北京大学历史学系”微信公众号消息，张海鹏9月18日应北京大学历史学系、琉球与东亚历史研究中心邀请，在北大作题为“关于琉球再议问题”的讲座。这是该中心系列讲座的首场活动。

张海鹏在讲座中主张，琉球问题是日本军国主义、殖民主义对外侵略及二战的遗留问题。他认为，讨论琉球的国际地位，应尊重当地人的意愿，并以维护历史真相和战后国际秩序为出发点。

他回顾，日本萨摩藩1609年以武力侵入琉球，日本政府1875年要求琉球断绝与清朝的册封关系，1879年又派兵吞并琉球王国，改设冲绳县。清政府随后提出抗议，中日围绕琉球地位展开多年交涉，但未能达成协议。

张海鹏认为，日本所称的“琉球处分”，实质是以武力吞并一个独立国家，违反国际法及中日《修好条约》的建交原则，“是非法的”。

谈及“琉球再议”的由来，张海鹏介绍，他与李国强2013年5月在《人民日报》发表《论〈马关条约〉与钓鱼岛问题》，在文末提出“历史上悬而未决的琉球问题也到了可以再议的时候”，引起国内外关注。

他强调，部分媒体将文章概括为“日本要钓鱼岛，中国要琉球”，并不符合原意。提出“琉球再议”，是希望推动学界重新审视琉球历史及其国际地位，正确认识东亚国际关系。

张海鹏解释，“琉球再议”包括四个层面：接续19世纪80年代中日未完成的外交交涉；重新审视1943年开罗会议有关战后琉球安排的讨论；结合《旧金山和约》及美日《冲绳返还协定》等文件，探讨通过国际机制重新讨论琉球地位的可能性；充分尊重琉球人民自身的意见。

他也结合2019年赴琉球考察的经历，建议加强琉球史研究，以及中国与琉球的学术和民间交流。他说，中国与琉球王国有500多年的政治、文化关系，中国学者有责任依据史料，厘清相关历史。

琉球是介于台湾及日本九州之间的岛屿地区，范围与琉球群岛（日称“南西诸岛”）大部分重迭，其中最大岛屿为冲绳本岛。琉球群岛在第二次世界大战后的最终主权归属，并未由国际法加以确定，这是“琉球地位未定论”被提出的原因之一。