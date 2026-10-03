香港文化体育及旅游局局长罗淑佩说，十一黄金周期间预计约有129万中国大陆旅客访港，日均旅客人次较去年十一黄金周增加5%。

据香港明报网报道，罗淑佩星期五（10月2日）在立法会经济发展事务委员会政策简报会上透露政府预估的上述数字。业界估计，香港酒店整体入住率可达到九成或以上，整体餐饮生意额可录得5-10%的按年升幅。

罗淑佩还说，2026年访港旅客人数持续增长。当中，经香港前往大陆的比例持续上升，今年上半年已超过两成。政府会继续善用中央多项便利外国旅客到访大陆的措施，深化与大陆各省市的协作，并持续与国家探讨更多便利国际旅客的入境安排，把香港打造为“一程多站”示范核心区。

旅发局也会积极向海外旅客推广“一程多站”行程，与航空公司推出相关旅游产品及优惠，并加强海外宣传。

此外，为进一步延伸盛事效益，政府会推动票尾优惠。旅发局会优化Discover Hong Kong数码平台，并邀请第三方合作伙伴或服务供应商开发及营运崭新的移动应用程序，集中整合由旅发局主办及推广的200多项盛事票尾优惠。

目前正值中国“十一”国庆黄金周，在线旅游平台携程此前公布的数据显示，黄金周期间，访港整体预订量同比上升，中国大陆继续成为香港最大客源市场，同时，来自欧洲及东南亚等地区的访客预订也显著增长，显示访港客源趋于多元化。