日本经济产业部称，副部长在美国举行二十国集团（G20）贸易部长会议期间，与中方代表短暂交谈。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩发表“台湾有事”论，触怒北京，令双边关系迅速降温，高层交流陷入停滞。此后，日本官员今年多次表示，在官方场合与中国官员进行短暂接触。

据日本共同社报道，日本经济产业部星期四（10月1日）透露，在美国城市密尔沃基举行的二十国集团（G20）贸易部长会议期间，代表日方与会的经济产业部副部长宫本周司（Shuji Miyamoto）与中国国际贸易谈判代表李成钢站立交谈。

据介绍，两人交谈内容包括中国出口管制措施在内的日中经济关系议题。

报道称，北京对日本稀土出口的审批停滞事例接连出现，有观点认为是日中关系降温所致。

综合共同社、彭博社和路透社报道，今年5月，日本经济产业部长赤泽亮正（Ryosei Akazawa）在出席于苏州举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议后透露，曾在APEC晚宴上与中国商务部部长王文涛简短交谈。

这是自去年11月中日陷入外交僵局以来，双方部长级官员首次交流。

中日外长王毅和茂木敏充（Toshimitsu Motegi）7月出席在马尼拉举行的亚细安外长系列会议，共同社和彭博社当时引述茂木敏充称，曾与王毅在场边进行短暂寒暄，谈到双边关系。

中国外交部之后应询时未直接否认中日外长在马尼拉接触交流，仅表示王毅“没有与日方会见的安排”。

共同社上月引述日本经济产业部政务官越智俊之（Toshiyuki Ochi）称，他在北京出席APEC能源部长会议与中国国家能源局局长王宏志短暂站立交谈，主要就能源形势交换了意见。

报道也称，日本农林水产副部长山下雄平（Yūhei Yamashita）在8月出席于杭州举行的APEC粮食安全部长级会议时，也与中国部长级官员进行了接触。