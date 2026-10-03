首届中国汽车展当地时间星期五（10月2日）在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。这显示在总统米莱政府的推动下，阿根廷汽车市场正从严厉的贸易保护主义向更开放且具竞争力的环境转型。

据路透社报道，在阿根廷政府今年允许多达五万辆电动和混合动力汽车免关税进口后，中国汽车品牌涌入该市场。中国品牌占阿根廷8月汽车和轻型商用车销量的10%，较去年底增长2%。

自2025年底在阿根廷推出以来，中国电动车巨企比亚迪已成为该市场销量最佳品牌。该公司也领跑巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和乌拉圭等南美洲电动车销量。

阿根廷首届中国汽车展展出20多个中国品牌，其中包括吉利汽车、奇瑞汽车、东风汽车、长城汽车等。

一名3D设计师莫林纳（German Molina）已拥有一辆中国汽车，如今还想再买一辆，带着妻儿到车展选购。他说：“如果你到主要街道或邻里社区，就会看到大量的中国汽车，不只是一个品牌，而是有很多不同的品牌。我相信，假以时日，人们会开始逐渐拥护它们。”

阿根廷汽车经销商协会会长比托（Sebastian Beato）说，中国品牌的出色增长，已推动国内汽车行业生产新车型，如9月推出的雷诺尼加拉瓜皮卡车（Renault Niagara pick-up truck）。

阿根廷政府本周较早时说，日本车企丰田将在阿根廷投资13亿4000万美元（17亿1000万新元）开设电动车厂。

比托说，如果阿根廷汽车行业不转型，它们将产出过时车型。

中国汽车制造商已在拉丁美洲稳步扩大布局，以惊人的速度在部分当地市场出售传统和电动汽车。

巴西和墨西哥已推出关税，旨在延缓中国汽车的涌入，同时也保护国内制造业。不过，崇尚自由主义的米莱在上月接受彭博社访问时称，他不担心比亚迪的快速增长，也不认为这一情况将影响他与美国的密切关系。

美国电动车巨头特斯拉7月在乌拉圭开展业务，有迹象显示，该公司很快将进入阿根廷市场。

阿根廷政府公报4月已出现特斯拉阿根廷公司的注册资料，阿根廷国家石油公司（YPF）6月时称，已跟特斯拉签署意向书，探讨能源存储机会。特斯拉未回应路透社置评请求。