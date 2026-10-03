中国官方公告，从即日起，对欧盟进口对硝基甲苯发起反倾销调查。

中国商务部星期六（10月3日）在官网公告，该部在今年9月14日收到江苏淮河化工有限公司、湖北东方化工有限公司代表中国对硝基甲苯产业正式提交申请，对原产于欧盟的进口对硝基甲苯进行反倾销调查。商务部依规定对申请人提供的证据进行了审查，确定存在反倾销情况。

中国商务部决定在公告发布之日起，对原产于欧盟的进口对硝基甲苯进行反倾销立案调查，这次调查将在2027年10月3日前结束，特殊情况下可延长六个月。

商务部发言人就上述调查答记者问时说，申请人提供的初步证据显示，2022至2025年，自欧进口的对硝基甲苯产品数量处于高位，价格累计跌幅近60%，自欧倾销进口产品对中国国内产业生产经营造成了损害。根据中国法律和世贸组织规则，相关申请符合反倾销调查立案条件，中方将依法依规开展调查，充分保障各利害关系方权利，客观公正作出裁决。

发言人强调，中方在贸易救济领域一贯坚持审慎克制的立场。与此同时，欧盟2025年以来，已对中国发起28起贸易救济调查，其中约50%为化工产品，特别是近期连续对中国聚氯乙烯等化工产品发起三起调查。中方多次重申，欧盟需正视自身面临的经贸问题，通过对话协商解决彼此关切。