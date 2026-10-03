台湾媒体报道，台湾外交部长林佳龙在结束两个中美洲友邦伯利兹和危地马拉的访问行程后，将转赴美国亚利桑那州出席新设凤凰城办事处揭幕仪式。

台湾《自由时报》星期六（10月3日）引述消息人士称，林佳龙预计台北时间星期天（10月4日）抵达凤凰城，出席台湾驻凤凰城办事处的揭牌仪式，并拜会亚利桑那州及凤凰城市的政要，同时将参访台积电亚利桑那厂，与赴美投资企业交流，了解台湾企业在美布局的实际需求。

据悉，随林佳龙访美的企业考察团由全台创新创业总会及国经协会组成，并邀人工智能（AI）、科技、生医、观光旅游及金融贸易等领域企业代表同行。美国在台协会（AIT）执行理事蓝莺也将从自华府前往凤凰城，陪同相关行程。

习特会上周落幕，外界关注台美合作进程会否收到影响。消息人士认为，从台湾向美国采购的首批两架F-16V BLK70战机已于星期五（10月2日）抵达台湾，以及林佳龙将以外长身份为台湾新设的驻凤凰城办事处举行揭牌仪式，说明台美在安全、经贸等层面合作仍按既定议程稳健推进。

台湾外交部7月宣布，在亚利桑那州首府凤凰城增设在美国的第14个办事处，以促进台美双向投资。

驻凤凰城办事处设立后，台湾在美馆处数量将增至14处，包括现有的华盛顿、纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶、亚特兰大、西雅图、休斯敦、芝加哥、檀香山、丹佛、迈阿密及关岛。

据《世界日报》报道，凤凰城办事处的首任处长，将由台湾外交部长林佳龙办公室主任焦国恩出任。