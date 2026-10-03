位于贵州省晴隆县、被誉为“中国抗战生命线”的二十四道拐公路被质疑圈起来收费，当地官方回应称，二十四道拐已不再承担主干道交通功能，观光车收费自愿选购，游客也可免费步行二十四道拐原址游览。

据极目新闻报道，有博主星期四（10月1日）发视频反映，贵州黔西南州晴隆县二十四道拐抗战公路门票60元（人民币，下同，约11.44新元），景区交通车50元，一人合计费用110元。博主认为，二十四道拐作为抗战遗址，而且是一条公路，被圈起来收费不合适。

据贵州晴隆县政府网站消息，晴隆县文体广电旅游局星期五（10月2日）发布关于网民反映二十四道拐景区收费相关情况的通报。

通报称，二十四道拐抗战公路是全国重点文物保护单位、国家4A级旅游景区，是知名抗战文化地标。为了更好地保护公路原貌和文物本体，省公路局在一拐至二十四拐路段旁新建6公里路面，作为320国道主通行线路，自此二十四道拐不再承担主干道交通功能。

通报说，根据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国旅游法》等法律法规，景区核定门票价格60元/人次，观光车票50元/人次，门票收费主要为展馆体验和二十四道拐观景台观光体验；观光车收费属于内部交通有偿服务项目，实行自愿选购，游客也可免费步行二十四道拐原址开展观光、游览体验。

通报也提到，当前景区正在开展展馆提升改造工作，执行免收景区门票政策。

据晴隆县政府官网介绍，二十四道拐位于县城南郊，始建于1927年，1936年9月竣工通车，垂直高度约250米，在60度的斜坡上以“S”型顺山势而建，有24道弯，是二战期间中缅印战区交通大动脉，被誉为“中国抗战生命线”，是全国重点文物保护单位、国家4A级旅游景区。