中国国际贸易谈判代表兼中国商务部副部长李成钢在二十国集团（G20）贸易部长会议上说，面对单边主义持续冲击，中方呼吁G20成员践行多边主义，支持多边贸易体制。

据中国商务部官网消息，G20贸易部长会议星期三至星期四（9月30日至10月1日）在美国密尔沃基举行。G20成员及嘉宾国（波兰）贸易部长或代表与会。各方就美方设置的反对粮食武器化、应对产能过剩、消除强迫劳动、调整最惠国待遇原则等议题交换意见。

会议就粮食议题达成联合声明，未就其他议题形成成果文件。中国国际贸易谈判代表（正部长级）兼商务部副部长李成钢出席会议并发言。

李成钢表示，面对单边主义持续冲击，中方呼吁G20成员践行多边主义，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同维护和加强最惠国待遇原则这一基石，为全球贸易注入稳定性和可预见性。G20应以集体行动维护开放秩序，以可持续发展缩小全球鸿沟，以数智合作释放增长动能。

他指出，粮食安全事关人类生存和国家社会稳定，中方为全球粮食安全作出了积极贡献，G20成员应积极降低贸易壁垒，共同维护粮食产供链稳定畅通。中方始终坚持以人民为中心的发展思想，高度重视劳动者权益保护，呼吁各方深挖贸易潜力，创造更多高质量就业岗位，确保增长成果普惠共享。

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李成钢说，关于产能议题，应从全球视角开展全面客观动态分析，多探讨合作而非制造对立。中方愿同各方积极开展产业政策对话合作，通过加强政策协调增进互信，共促全球产业健康可持续发展。中方坚决反对以应对产能过剩、消除强迫劳动为由行单边主义、保护主义之实。

会议期间，李成钢还分别与美国、欧盟、沙特阿拉伯、俄罗斯、巴西、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、韩国、波兰等代表团团长举行双边会见或简短会谈。

G20贸易部长星期四在美国城市密尔沃基举行第二天会议。成员国同意反对以贸易胁迫手段将粮食武器化，但未能就谴责供应链中的强迫劳动，以及应对结构性产能过剩发表共识声明。

格里尔星期四接受《日经亚洲》访问时表明，华盛顿不会对产能过剩坐视不理，将在未来几周公布针对中国、欧盟、日本等16个经济体的产能过剩调查结果以及相应举措。