中国东方航空“空姐下跪”的消息引起舆论关注后，官媒发文评论称，面对明显过激行为，航司的处置不能只停留在现场劝解、安抚，更应敢于依规制止、落地后移交有关部门处理，若一味息事宁人，只会纵容无理者得寸进尺。

人民日报客户端星期五（10月2日）发文评论事件称，乘务员道歉后，旅客依然不依不饶，甚至到了乘务员下跪的地步，“已然触碰人格尊严和法律底线，超出了正常维权边界”。民用航空法明确禁止辱骂、殴打机组人员，禁止在民用航空器内寻衅滋事。

文章指出，乘务员的工作是提供空乘服务，不是出让尊严。旅客花钱购买服务，不等于可以任意驱使服务人员；用侮辱、威胁的方式让服务人员下跪道歉，本质上是对劳动者的羞辱。任何职业的从业者，都不应该在工作中被如此恶意对待。

文章接着写道，双向尊重构成空乘行业健康运转的基础。如果一方不依不饶，动辄以侮辱、威胁的方式施压，“顾客满意”将被强制歪曲为劳动者单方面的忍气吞声，最终损害的是所有人的出行体验。

文章认为，面对明显过激行为，航司的处置不能只停留在现场“劝解”和“安抚”，更要敢于依规制止、积极调解、固定证据、落地后移交有关部门处理。“一味息事宁人，为了‘顾客满意’就无条件退让，只会纵容无理者得寸进尺，令一线员工在委屈中失去职业安全感”，而维护员工职业尊严，也是企业应有的担当。

文章最后提醒，国庆黄金周的客流高峰已然到来，从业者和消费者都面临不小压力。碰到问题，正常的做法是沟通、协商、依法处理，而不是谁嗓门大谁有理、谁闹得凶谁得利。