台湾海巡署指两艘大陆渔船在东沙限制水域下锚，在多次广播要求离开未果后，派船舰向渔船发射水炮驱离。中国大陆国台办对此回应称，如果造成严重后果，一切责任由台方承担。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，台海巡署东南沙分署东沙指挥部通报，海巡署云林舰星期四（10月1日）下午3时许在东沙岛东方27海里（50公里）处，发现两艘大陆渔船“粤惠东渔75066”及“金鲨”在限制水域内下锚作业后，随即广播要求离开。粤惠东渔75066起锚航离，但金鲨留在原地。

台海巡人员连续三次广播无效后，先在距离金鲨约200公尺处，以水炮向上空喷水30秒示警，见对方仍无反应，再逐步靠近，朝驾舱方向喷水约90秒，在过程中避开甲板人员。待金鲨起锚往外航行后，云林舰随即停止喷水。

不过，金鲨在航行期间失去动力，云林舰留在现场戒护，并派小艇前往查看，确认船上人员均无受伤。

金鲨晚间8时许向海巡提出需求，云林舰派小艇送上35份热食。云林舰也拖带金鲨渔船，晚上11时许将渔船拖离限制水域外，等候联系陆方前来拖带。海巡署也说，最终在星期五（10月2日）清晨6时15时将渔船交给大陆工作船拖回。

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中国大陆国台办星期五晚回应台媒询问时说，台湾有关方面应尊重两岸渔民在传统渔区作业的历史和事实，不得使用危险方式粗暴对待在相关海域正常作业的大陆船舶船员，如造成严重后果，一切责任由台方承担。