加拿大咨询公司发布的报告显示，中加贸易协议带动特斯拉Model 3在加拿大第三季的强劲销量。

彭博社星期五（10月2日）引述德罗西耶汽车咨询公司（DesRosiers Automotive Consultants Inc）发布的报告，报道上述消息。

报告指出，特斯拉在“加拿大极具竞争力的标价”（aggressive Canadian pricing），推高这家美国电动车巨企在加拿大市场的销量。特斯拉部分车型在加拿大的售价比美国低25%，Model 3在美国的起步价为3万6990美元（4万7323新元），加拿大市场售价约为2万7700美元。

加拿大总理卡尼今年1月访华与中国国家主席达成贸易协议后，中国制造的电动车今年春天恢复出口加拿大。根据协议，加拿大可在一年内以6.1%的低关税率，引入多达4万9000辆中国制电动车。

此前，加拿大在2024年推行100%关税，基本上将中国电动车排除在加拿大市场之外。

卡尼此前曾说，短期内，从上述协议受益的多数车辆来自特斯拉公司。

加拿大政府数据显示，自5月以来，有近1万6000辆电动车从中国出口加拿大，半数售价低于3万5000加拿大元（3万1422新元）。

特斯拉第三季的整体销量比预期强劲，全球交付量达48万6532辆。在中国境内竞争激烈、美国市场需求疲软的背景下，上述数据令特斯拉公司感到鼓舞。