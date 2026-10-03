台湾媒体报道称，除了派遣称为“美语教师”的美军教官协助台湾部队训练外，美国五角大楼还将派出官员常驻台湾国防部，显示台美军事合作有所提升。

台湾《自由时报》星期六（10月3日）引述台军方高官称，台美国防部共同合作评估案预算金额达4亿7000万新台币（1889万新元），执行期程为2026年至2028年，确定升级及扩大。

据悉，美国战争部（原称国防部）规划派出政策次长室（OSW-P）以及国防智库国防分析中心（IDA）各一名专家代表，常驻台湾国防部本部。这意味着美方人员将直接进入台湾国防决策核心，协助政策协调与战力评估，让台美军事对接升级至最高层次。

报道称，美国国防官员常驻台湾早不是秘密，但过去多半是隐身幕后。像美国在台协会（AIT）台北办事处内部的安全合作组与技术组，成员其实是美国现役军官和国防文官，专门协调军售与后勤。

近年来，为了因应科技战与台海局势，美国国防部旗下的国防创新部门（DIU）也早派了联络官进驻AIT，想直接整合台湾的无人机和科技供应链。然而，这次性质完全不同，美方代表不留在AIT 办公，而是直接走进台国防部本部，性质从外部联络变成了内部决策协力。

台军方高官指出，这次美方派驻台湾的官员层级明显高于以往。政策次长室是美国国防部制定国家安全与防卫战略的顶级智囊，未来将直接协助台美的政策对接，确保双方的战略完全同步。国防分析中心是美国联邦政府资助、最具权威的顶尖国防智库，最厉害专长是利用科学大数据和数学模型，进行复杂的防卫作战模拟。这两个单位派员常驻台国防部本部，等于是为台军引进美军最先进的“大脑”，让台湾的国防规划更有底气。

报道也引述相关人士分析，这项最新安排释放出强烈信号，即台美军事合作已从过去的战术协训升级为战略兵推与规划。以前美军教官在第一线教的是怎么打仗、怎么用武器；现在美方代表教的是怎么规划整体防卫、怎么调整不对称作战战术。

上述人士称，这类高阶官员的直接常驻，正是近年美国通过《台湾增强韧性法案》与各年度《国防授权法》（NDAA）的具体落实，展现出台美安全合作正朝向法制化与常态化方向迈进。