俄罗斯“中部-2026”战略演习结束，中国解放军参与演习，中国官媒报道称，演习中投入使用大量无人装备，包括无人机“蜂群”为地面战斗群提供目标信息；战术无人机、地面无人战车等协同对前沿目标展开打击等。

据中国央视新闻报道，俄罗斯“中部-2026”战略演习于9月28日至10月3日举行，当地时间星期五（10月2日），在俄罗斯车里雅宾斯克切巴尔库尔靶场举行闭幕式。

报道称，演习期间，中国解放军参演部队与来自俄罗斯、白罗斯、巴基斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦等国的部队并肩参演，各方围绕情报侦察、指挥控制、火力打击、综合保障等行动展开专攻精练，组织作战筹划和实兵行动演练。

中方参演部队称，在整个行动中最大的亮点是大量无人装备投入使用，使战场情况变得更加复杂，逼着部队灵活运用各种新战法、新打法。

在演习中，无人机“蜂群”为地面战斗群精准提供目标信息；战术无人机、武装直升机和地面无人战车等协同对“敌”前沿目标展开打击；小群多路对敌防御阵地实施多波次火力突击。

中方参演部队指挥员介绍，中方参演兵力由中部战区抽组，采取摩托化机动、铁路输送、空中输送相结合方式，投送至俄罗斯切巴尔库尔靶场演习地域。参演部队建立“导演部—联合战役指挥部—任务分队”三级指挥领导架构，高效统筹指挥各项演习行动。

报道称，此次演习具有演练强度高、节奏转换快、火力密度大、机动投送远、实战程度强等特点。解放军参演部队从背景想定与导调、战役指挥和实兵演练等不同层面深入参与演习，体现了各参演方在联合战役行动上的深度协作，也是对解放军联合作战能力的一次检验和历练。