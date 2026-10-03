香港8月零售业总销货价值连续16个月同比上升
香港官方数据显示，香港8月零售业总销货价值连续16个月同比上升。图为9月27日农历八月十七当天傍晚一轮明月在香港维多利亚港上空升起。 （中新社）
香港官方数据显示，香港8月零售业总销货价值连续16个月同比上升。
据香港政府公报，香港特区政府统计处星期五（10月2日）公布，香港今年8月零售业总销货价值临时估计为321亿元（港元，下同，52亿新元），同比增长5.6%。
扣除其间价格变动后，香港8月零售业总销货数量的临时估计同比上升2.9%；今年首八个月零售业总销货数量临时估计上升6.1%。
数据显示，香港8月零售业网上销售价值临时估计为28亿元，同比增长9.9%，占总销货价值的8.7%。
港府发言人表示，香港8月零售业总销货价值加快增长，按年升5.6%，连续第16个月录得扩张。多个零售商类别录得增长，而随着消费开支持续转向数码渠道，网上零售销货价值增长显著。
发言人指出，展望未来，香港经济持续扩张、居民就业收入上升，应有助支持本地消费信心和开支。访港旅客人次也将持续增长，加上未来一连串盛事，应会进一步为零售业注入动力。
香港立法会批发及零售界议员邵家辉接受中新社采访时分析，港府持续努力将香港打造成为“盛事之都”，举办许多大型盛事活动，营造良好城市氛围，吸引全球访客赴港，拉动香港零售行业需求，销售额不断上涨。
他建议香港零售业界多打造自有品牌，开发特色产品、文创产品，线上线下销售相结合，搭上电商快车，把产品销往世界各地。