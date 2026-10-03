首批两架美售台F-16V战机星期五（10月2日）抵台，中国大陆官媒发表评论文章称，这被台湾执政的民进党用来辩解其“倚美谋独”路线仍然有效，但改变不了缩水式延迟交付的现实，更无法抹去“倚外谋独终为棋子的宿命”。

台湾向美国采购66架F-16V BLK70战机，首批两架星期五自美国夏威夷飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度迎来新采购的战机。

中国大陆官媒《环球时报》在星期六（10月3日）刊发署名“海风”的评论文章中说，原定自2023年开始交付，并于今年年底前完成的这批战机，最终抵达的只有两架。文章形容，“如此迟到、如此昂贵、如此缩水”的交付，被民进党当局包装成值得大肆庆祝的重大成果，或许已经无关“防务”，而是一场苦盼已久的政治表演。

文章续指，民进党当局需要把一次严重迟到的军购交付，重新包装成所谓“台美关系成果”，以此佐证美国仍然支持台湾。“特别是在中美站在构建建设性战略稳定关系的新起点上，岛内不断升高的‘弃台论’‘疑美论’令民进党倍感恐慌，更加迫切需要寻找掩饰。”

文章还提出，两架战机在夏威夷停留一个多月后才飞往台湾。“究竟是技术问题、供应链问题还是其他原因？台湾社会并不清楚。”

文章认为，在军购交易中，台湾只能吃“哑巴亏”，并质疑交付延误似乎缺少明确的违约责任。台湾能够争取到的有限补偿，主要包括延长保固、增加备件和技术服务等非现金安排。这样看来，两架战机抵台，更像是象征性姿态，毫无实际意义。

文章进而强调，购买武器花再多的钱，也改变不了两岸力量对比。文章说，武器数量不等于实际战力，外部军售也不等于真正安全。“在强大的人民解放军军力和两岸综合实力对比面前，台湾当局购买再多外部武器，也难以改变大局，更不可能支撑‘以武谋独’的幻想。”

台湾总统赖清德星期五在脸书宣布战机抵台，并强调维护台海和平稳定是政府坚定不移的目标；而强化国防，提高武力侵犯台湾的代价，降低误判及冲突的风险，让和平更有保障。

台湾国防部长顾立雄星期五于立法院会前受访则表示，年底前不会只交机两架，后续交付会跟美方专案办公室进行规划。台空军正和美方接洽，今年底若无法完全交付，虽无罚款，美方已释出善意，会有些补偿措施。