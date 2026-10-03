中国国家男子足球队星期五（10月2日）在重庆举行的国际邀请赛中，以0比5惨败巴勒斯坦脚下，60年来首次不敌对方。中国官方通讯社新华社发表评论指，这场比赛结果显示，中国足球长期落后的基本面根本没有改变，充分暴露了国足人才储备的极度匮乏与板凳深度的薄如纸片。

中国足协官网统计显示，中国国足此前面对巴勒斯坦取得5胜2和战绩。两队首次交锋远在1966年的亚洲新兴力量运动会上，当时中国队以7比0获胜。这是国足历史上第四大比分的失利。

新华社在评论中指出，由于与亚运会赛程重合，国足很大一部分主力被抽调参加亚运会，加上国足巴西裔塞尔吉尼奥（Serginho）、林良铭等球员因伤缺阵，成年国家队只能以大打折扣的阵容出战。

由于未派队参加亚运会，除一名主力球员外，巴勒斯坦队几乎是齐整队伍参加这次国际足球邀请赛。

在人员短缺的情况下，国足主教练邵佳一召入多名此前国家队比赛机会较少的球员，并在比赛中大面积轮换，意在考察新人。

然而，即便有上述原因，外界已预期球队这次比赛表现可能不会太好，但0比5的悬殊比分，仍给中国足球留下了沉重的思考。

邵佳一赛后说：“从热身效果来看，整个团队没有达到理想状态。也许这个时间大家的想法并不太统一，有的球员还在想着联赛和亚冠……但这都不是输球的客观理由。”

评论称，邵佳一的表态给所有国脚敲响警钟。作为球员，无论何时站上国家队赛场，心里都必须绷紧这根弦。战意不浓、作风松懈，抑或把比赛当成“例行公事”，不仅是对球迷的辜负，更是对国脚身份的亵渎。

评论写道，对邵佳一来说，凝聚人心、统一思想，本就是他的分内之责。如何点燃球员的斗志、重塑球队的信心、打造一套真正契合现有人员实力特点的技战术体系，对上任不到一年的邵佳一来说，仍然任重道远。

评论指明，上述惨败警示，一旦部分主力被抽调参加亚运会，中国男足甚至组建不起一套具备基本竞争力的阵容。

今年中国青少年国家队在U23、U17亚洲杯上取得亚军显示的“局部好转”，掩盖不了国字号人才断档的宏观阵痛。在强度更高的成年国足比赛中，中国足球距离真正的重振仍有很长的路要走。

评论点出，在人才断档的困局之下，“新老交替”的课题也再次被推到眼前。布尼亚明·阿不都沙拉木、赵松源、黄晟豪、杨铭锐等多名20岁以下球员在这场比赛中展现出了自己的特点与冲劲，但还远未成长到能够在成年国家队“挑大梁”的阶段。

评论提到，中国足球近两年确实涌现出一批高水平青少年球员，如何避免“揠苗助长”，帮助他们稳步提高，是中国足球必须认真作答的问题。

评论提醒，不该把国足的惨败当作一次偶然的崩盘，更不能被“练兵”二字轻轻带过。它是一记沉重的警钟，也是一剂苦口的良药，告诫国足既不能因为青年队成绩好转就盲目乐观，幻想一夜翻身；也不能因为一场惨败就妄自菲薄，觉得毫无希望。要正视落后的基本面，扎实耕耘青训、夯实人才根基，中国足球才有可能走出这片漫长而冰冷的阴霾。