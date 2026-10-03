数据显示，中国今年电影总票房突破300亿元（人民币，下同，57亿新元），国产片占据票房榜前五名。

综合中新社和央视新闻客户端报道，据灯塔专业版数据，截至北京时间星期六（10月3日）上午11时04分，2026年中国电影年度票房（含预售）突破300亿元人民币，总观影人次达7.63亿，放映总场次1.12亿场。

从年度票房榜看，《飞驰人生3》《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》《八仙！》《给阿嬷的情书》暂列前五名，均为国产影片。其中《飞驰人生3》暂居首位，票房超过44亿元；《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》均超过23亿元；《八仙！》《给阿嬷的情书》均突破20亿元。

截至星期六，2026年中国国庆档总票房（含预售）已突破4亿元。2026中秋电影档总票房超2.7亿元。中秋、国庆双节期间，有超20部中外影片集中上映，悬疑、喜剧、动作、动画、爱情等类型齐聚，点燃观影热潮。

目前《神探之痕迹》《什么意思夫妇》，以及暑期档上映的长线影片《欢迎来龙餐馆》暂列国庆档票房榜前三。业内认为，星期六上映的《重生2》和下星期一（10月5日）上映的《生化危机：爆发夜》预计将有效支撑国庆档后半程热度。

《神探之痕迹》讲述了痕检专家崔寻从一位不被重视的技术员，成长为屡开先例的传奇人物的故事。他与法医黄仁德、刑警王卫国并肩作战，合力破获多起重大案件。影片取材于真实案件，将刑侦技术的突破与发展融入案件侦破叙事中。

《什么意思夫妇》由小沈阳和沈春阳主演。影片讲述一对结婚多年的夫妻意外“灵魂”互换，被迫体验对方生活的搞笑故事。

《欢迎来龙餐馆》以细腻视角讲述了中国人心心念念的“天下大同”。“龙餐馆里只有和平和美食”，一句简单的台词串联起整部影片。