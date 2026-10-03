美国电动车巨企特斯拉创办人马斯克证实，与台湾“护国神山”台积电探索合作。

彭博社前专栏作家、独立媒体Culpium创办人高灿鸣（Tim Culpan）星期五（10月2日）引述知情人士称，台积电正探索与马斯克的Terafab合作，协助这家晶片初创制造商在得克萨斯州运营新的半导体工厂。

知情者称，双方合作方式尚未定案，但最可能的方案是由台积电持有并营运新厂，SpaceX/Terafab则入股、承诺采购；或由后者持有多数股权，台积电投入较少资金，提供技术和营运经验。

X平台（前身为推特）用户Whole Mars Catalog星期六（10月3日）在X转发这则消息后，马斯克当天在留言区回应：“目前仅在讨论阶段，但可能会有进展。”

台湾《经济日报》星期二（9月29日）引述半导体业界消息称，台积电拟扩大“美国制造”版图，在得州启动第二园区建厂计划，总投资额估计高于亚利桑那州的2650亿美元（3390亿新元）。

马斯克今年3月宣布，将在美国得克萨斯州奥斯汀市附近建造一座晶片制造厂，用于AI、机器人和太空数据中心。新制造厂名为Terafab，将由他的电动汽车公司特斯拉和火箭公司SpaceX联合运营，目标是每年生产一太瓦（terawatt）的计算能力。

美国晶片巨头英特尔4月7日宣布加入特斯拉、SpaceX及人工智能公司xAI创办人马斯克推动的Terafab晶片制造计划，带动英特尔股价盘中一度上涨约4.9%。