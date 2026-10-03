台湾升级东沙巡防执法之际，海巡署舰艇喷射水炮驱离进入限制区域的中国大陆渔船，引发两岸舆论对台湾“态度变强硬”的讨论。

台湾海巡署星期五（10月2日）通报，星期四（1日）下午3时许在东沙岛东方27海里处，两艘大陆渔船在限制水域内下锚作业。海巡署云林舰广播要求离开后，“粤惠东渔75066”渔船起锚航离，但渔船“金鲨”留在原地。

海巡署副署长谢庆钦在通报会上说，云林舰向上空喷水30秒警告无效后，再逐渐靠近，向“金鲨”驾驶舱喷水90秒，“全程避开甲板上人员”。但渔船航离时失去动力，海巡“基于人道主义”全程戒护，派小艇前往查看，确认船上人员没有受伤、提供热食，并拖带“金鲨”离开限制水域，于星期五清晨将渔船交给大陆工作船。

中国大陆国台办星期五晚回应说，台方应尊重两岸渔民在传统渔区作业的历史和事实，不得使用危险方式粗暴对待在相关海域正常作业的大陆船舶船员，如造成严重后果，一切责任由台方承担。

事件发生后，相关水炮喷射视频在网上传开。不少台湾网民赞扬海巡署做法，台湾民进党立委王定宇还在脸书转发视频，配文“税金花在这里，爽！” 大陆网民则指责水炮驱离行为，称台湾“态度变强硬了”，在“国庆当天欺负自己人”；还有人用“开炮”形容驱离。

东沙群岛位于台湾南部与香港之间，距台湾本岛超过400公里，由台湾实际控制。这并非台湾首次在该区域使用水炮驱离大陆渔船，但此次事件发生在台湾全面升级东沙巡防执法之际，引发舆论对其政治意涵的讨论。

台海巡署上月宣布，全面升级东沙海域整体巡防执法，100吨级巡防艇正式进驻东沙岛，大型巡防舰常态部署东沙海域。当局也称，自去年2月起，对大陆“越界非法作业小舟”的处置由“驱离”提升为“强势扣留”。截至9月23日，台湾当局已在东沙查扣八案九艘大陆小舟。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云接受《联合早报》采访时说，用水炮驱离是单一事件，不能解读为整体“态度强硬”，而是“被动防御的底线原则”。但这起事件可以放在东沙整体执法收紧的背景下观察——即东沙港口设施升级后，可供更大型海巡船靠泊，台湾也强化对越界作业船只的处置，“硬件和政策都在同步提升”。

苏紫云说，执法强化既是为应对大陆海上“灰色地带”压力，也是生态保护和打击非法捕捞的需要，整体是“防御而非挑衅”。至于事件引发“台湾更强硬”观感，或与水炮喷射画面具较强视觉冲击有关。

中国大陆也有评论反驳“台湾强了、大陆怂了”的论调。福建《海峡导报》星期六（3日）在新媒体平台转发自媒体“湖畔看局”文章称，岛内舆论反复放大水炮画面，把一次海上执法事件包装成“敢于对抗大陆”的象征，放大了两岸情绪，也增加了海上人员误判和事态升级的风险。

文章称，处理这类事件，首先要把人员安全放在前面，依法维护渔民合法权益，推动相关问题通过专业渠道处理。“大陆渔民也应增强风险意识，遵守有关海域作业规定。”

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛受访时分析，随着中美关系趋稳，台湾存在被华盛顿当作交易筹码的担忧，加上11月即将举行地方选举，绿营可能借这次事件强调，即便外部环境对台湾不利，政府仍有能力维护自身利益。

他指出，北京此次的回应相对克制，主要原因是事件没有造成人员伤亡，台湾海巡署事后还协助大陆渔船，提供食物和拖带。

祁冬涛说，这与2024年金门快艇翻覆事件造成大陆人员死亡的性质不同，因此大陆没有进一步升级事态的迫切性。大陆在台湾地方选举前，反而还会尽量避免两岸冲突升温，以免相关事件被绿营候选人利用。