（北京／吉隆坡综合讯）中国歼-10CE战斗机全尺寸模型亮相阿塞拜疆国际防务展，机身涂有该国国旗及军方编号，引发外界猜测阿塞拜疆采购这款战机，但目前尚无消息证实双方已签署采购协议。

第六届阿塞拜疆国际防务展9月30日至10月2日在首都巴库举行。中国航空工业集团展出的歼-10CE模型，尾翼涂有阿塞拜疆国旗和“27-001”编号，并展示霹雳-15E超视距空对空导弹等外挂装备。

《环球时报》星期五（10月2日）引述军事专家张军社说，此次亮相显示阿塞拜疆对歼-10CE的认可度提高，也增加双方最终达成采购协议的可能性。

但马来西亚防务网站“亚洲防务安全”称，模型上的国旗与编号属于营销展示，不能证明阿塞拜疆已决定采购，也不代表生产或交付安排已确定。

目前，阿塞拜疆已订购40架中国与巴基斯坦联合研制的JF-17C Block III战机。张军社认为，若引进歼-10CE，两款战机可形成高低搭配，由歼-10CE承担要求更高的制空任务。

“亚洲防务安全”则分析，中国有意通过此次展示推动阿塞拜疆考虑采购，但最终决定仍取决于巴库是否需要另一款战机，以及新增作战能力能否抵偿训练和后勤保障等成本。