（上海综合讯）中国东方航空二度回应“空姐下跪道歉”事件，称已就涉事乘客严重侵害公司员工人格尊严等行为向公安机关报案，并暂停对这名乘客提供承运服务。

东航一名空姐星期一（9月28日）在合肥飞大连的航班上，不慎将餐车碰到一名男乘客的手肘。男子在空姐道歉后仍不依不饶，空姐一度下跪求谅解。

事件受到中国舆论广泛关注，也引发围绕航司对乘务员严苛考核机制，以及“投诉即处罚”等机制的讨论。

东航星期三（30日）首次发布情况通报，因未说明空姐下跪情况，也未交代是否会对涉事乘客采取进一步措施，被指回应令人寒心。

中国官媒《人民日报》客户端星期五（10月2日）评论称，面对明显过激行为，航司的处置不能只停留在现场劝解、安抚，更应敢于依规制止、落地后移交有关部门处理，若一味息事宁人，只会纵容无理者得寸进尺。

东航星期六（3日）再次发布情况通报，称在前期复盘调查基础上，已基本完成证据固定、事实核查与法律评估工作。

公司认为，涉事欧姓旅客相关行为涉嫌扰乱民用航空器内秩序，严重侵害公司员工人格尊严和履职权益。针对上述侵权扰序行为，东航已正式向公安机关报案，目前正积极配合有关部门开展调查取证工作。

公司也称，已暂停为欧姓乘客提供承运服务。东航也对当事乘务员予以关爱慰问、心理疏导和法律援助，并表示将坚定支持、全力保障乘务员等一线员工职业尊严与合法权益。