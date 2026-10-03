中尼边境突发特大泥石流灾害后，中国与尼泊尔共同组建地质灾害应急跨境科学考察队，寻求破解冰岩崩灾害链演化的谜题，并评估次生灾害风险。

新华社消息，由中国地质大学（北京）牵头、尼泊尔科学院协同组建的地质灾害应急跨境科学考察队星期六（10月3日）在成都理工大学举行出征仪式。中国专家将于星期天（4日）从成都启程赴尼泊尔，开展跨境冰冻圈与岩石圈巨灾应急联合科考。

据介绍，科考队包含十余家高校与科研院所的50余名科研人员，中国科学院院士王成善与尼泊尔科学院院士比沙尔·乌普雷蒂共同担任首席科学家。

王成善说，科研人员将抢抓灾后黄金窗口期，到境外源区开展应急调查，获取珍贵的野外观测数据。

他续指，科考队将打通境外源区、境内受灾体、下游流域全链条调查，既要破解冰岩崩灾害链演化的科学谜题，评估次生灾害风险，也将服务吉隆口岸恢复重建，为青藏高原及周边地区的跨境冰冻灾害防控提供科学参考。

成都理工大学副校长侯明才说，受全球气候变化影响，冰冻圈岩石圈耦合引发的跨境链式冰冻地质灾害风险增大，应对跨境灾害风险离不开跨国协同。成都理工大学将承担全流域重点河段及灾害堆积体三维建模、灾害链识别与风险评估等相关工作。

报道称，这次科考着力厘清冰岩崩链式转化的全过程，为跨境地质灾害联防联控贡献中国科学方案。

中尼边境8月26日因冰川崩塌引发如海啸般的特大泥石流。根据尼泊尔国家灾难局公布的数据，尼泊尔境内已确认上千人遇难，超过5000人失踪；另据中国官方统计，中国境内有43人遇难，519人失联。