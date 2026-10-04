近年全球多地皆面临严峻的少子化危机，香港也不例外，过去10年出生率持续下跌，每年出生人口由2016年的约6万1000人，急降至2025年的约3万1000人，跌幅近半。

在整体生育率（每名女性在育龄期间平均生育子女数）方面，香港也长期在0.7至0.8左右徘徊，2024年为0.841，2025年进一步跌至0.733，即平均每名女性大约只生育0.73名子女，是全球最低的地区之一。

香港生育率偏低，意味着每年投身职场的年轻人持续减少，整体劳动力的平均年龄不断拉高。随着大批资深雇员陆续退休，有些行业开始出现断层，技术经验难以传承。香港劳工及福利局9月22日公布最新的“人力推算中期更新”报告，就推算到2028年香港仍然存在显著人力缺口，医护、建造、航空、创科等范畴缺人情况最严重。