知情人士透露，阿里巴巴集团已与西班牙清洁能源生产商Solaria Energía y Medio Ambiente SA进行洽谈，后者可能为阿里巴巴在西班牙的一座数据中心供电。

据彭博社报道，知情人士表示，这家中国电商巨头已与Solaria进行了初步磋商。目前考虑中的Solaria发电设施位于普埃托利亚诺，距离马德里以南约240公里。

一位知情人士表示，这项拟使用可再生能源的计划仍处于初步阶段，推进程度不及阿里巴巴近期宣布的其他欧洲数据中心项目。该人士补充称，阿里巴巴也与其他潜在电力供应商进行了接洽。

报道称，此举将成为阿里巴巴在欧洲推进人工智能布局的最新一步。该公司上周宣布，将在未来12个月内首次在芬兰和荷兰设立云区域，并正在扩大其在德国和法国的数据中心布局。这些举措将使阿里巴巴日益与亚马逊和微软等公司展开直接竞争。

近年来，中国对西班牙的投资持续增长，涉及汽车、电池、可再生能源和物流等多个领域。西班牙总理佩德罗·桑切斯今年早些时候访问北京期间，签署了多项旨在吸引中国投资进入西班牙的协议。他是少数主张加强与北京关系、而非采取更多保护主义措施的欧洲领导人之一。

不过，阿里巴巴表达兴趣的同时，行业不确定性也在日益增加。西班牙政府正准备出台一套新规，以确保境内数据中心由总部设在欧盟的公司运营，并确保与其运营相关的数据存储在欧盟境内。桑切斯政府计划在年底前出台这些规定。新规还将要求，数据中心新增的任何能源需求，必须与新投产的清洁能源产能相匹配。