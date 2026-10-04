知情人士透露，特朗普政府近期放缓对华飞机零部件出口许可审批，并限制向中国商飞供应的零部件数量，试图将中国对美国航空供应商的依赖转化为贸易谈判筹码。

路透社星期四（10月1日）报道，美国正寻求摆脱中国对稀土供应的牵制，同时通过放缓关键商品对华出口，增强谈判地位。稀土广泛用于汽车、晶片和航空航天等产业。

两名消息人士说，美国商务部正作准备，以便在政府要求时加大对北京的压力。另两名消息人士透露，商务部近几周已放缓对华飞机零部件出口许可审批。

美国官员也有意出台新规定，以便更容易限制起落架及其他飞机零部件对华出口。其中一名消息人士说，一份草案拟要求埃克森美孚（ExxonMobil）等美国供应商向中国出口航空液压油时取得许可证。

另一名消息人士说，美国商务部还限制获准运往中国国有飞机制造商中国商飞的零部件数量，防止这家公司囤积库存。

中美官员9月在纽约和华盛顿举行会谈，讨论美国获取中国稀土、农产品贸易及人工智能（AI）技术等议题。中国国家主席习近平上周访问华盛顿期间，两国同意分别降低对方价值300亿美元（384亿新元）非敏感商品的关税，并将原定11月10日到期的贸易休战延长至2027年1月10日，为进一步谈判争取时间。

尽管双边关系有所缓和，美国可能限制商用飞机零部件供应的动向，仍令航空业担忧相关产品被用作贸易谈判筹码。

消息人士透露，中国已要求为今年春季同意采购的200架波音飞机提供足供数年使用的备件。这笔交易若落实，将成为波音近十年来与中国航空公司的首笔重大订单。

但消息人士称，美方不愿提供供应保证，认为零部件供应可用于换取中国日后的让步。

波音发言人说，公司将遵照美国出口规定，继续为中国航空公司提供所需零部件和服务。路透社指出，飞机销售通常不附带零部件供应保证，中国的要求既反映对零部件短缺的担忧，也反映对贸易紧张再度升级的顾虑。

报道指出，目前航空航天业大体未受特朗普关税冲击，但地缘政治紧张已造成零部件和材料短缺。用于保护喷气发动机的热障涂层喷涂材料生产商，就仍因中国稀土管制面临供应延误。

美国制造的航空零部件，对中国航空公司运营的波音和空客飞机，以及寻求扩大国产客机产量的中国商飞，都至关重要。

据香港《南华早报》星期五（10月2日）报道，分析人士认为，新的供应限制将加剧中国商飞的生产困难。该公司研发的C919旨在与空客和波音客机竞争，但发动机、航电及液压系统等关键部件仍依赖进口。

报道指出，中国商飞已获得中国航空公司逾1000架C919订单，但产量提升缓慢，去年仅交付15架，远低于75架的目标，今年第一季则交付三架。

去年春末，中美贸易战升级期间，美国曾暂停向中国商飞出口通用电气航空喷气发动机、霍尼韦尔航空航天导航系统及其他零部件的许可证，也曾短暂要求对华出口航空液压油须取得许可。这些限制仅维持数周。