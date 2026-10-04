美国白宫公开中国国家主席习近平访美期间的一系列幕后照片，其中包括习近平向美国总统特朗普赠送金色太和殿模型，以及特朗普向习近平展示白宫椭圆形办公室内的《独立宣言》复制件。

习近平9月23日至25日对美国进行国事访问。白宫新公开的照片显示，两国元首在白宫蓝厅交换礼物，习近平向特朗普介绍一座置于木座上、配有玻璃罩的金色太和殿模型，两人也在模型旁握手。

习近平（右）和特朗普在配有玻璃罩的金色太和殿模型旁握手。（美国白宫官网）

太和殿位于北京故宫，是明清两代举行皇帝登基等重大典礼的场所。

其他照片显示，习近平站在椭圆形办公室的办公桌旁，与坐在办公椅上的特朗普交谈。特朗普也向习近平展示悬挂在办公室墙上、装框的《独立宣言》复制件。

特朗普（左）在白宫椭圆办公室向习近平展示悬挂在办公室墙上、装框的《独立宣言》复制件。（美国白宫官网）

两人还在一幅描绘特朗普2024年在宾夕法尼亚州巴特勒遇刺未遂后举拳的画作前交谈。参观白宫期间，习近平也观看了取代前总统拜登肖像的自动签名笔图像。

特朗普（左）在白宫向习近平展示一幅描绘特朗普2024年在宾夕法尼亚州巴特勒遇刺未遂后举拳的画作。特朗普还向习近平示意当时子弹穿过了自己的右耳。（美国白宫官网）

白宫公开的照片还记录了欢迎活动、国宴，以及两国元首夫妇在白宫红厅茶叙等场景。

美国媒体记者阿勒马尼（Jacqueline Alemany）另于10月2日在社交媒体X发布照片，显示白宫棕榈厅门口两侧分别悬挂特朗普与习近平，以及特朗普与俄罗斯总统普京的合照。

美国媒体记者阿勒马尼（Jacqueline Alemany）10月2日在社交媒体X发布照片，显示白宫棕榈厅门口悬挂特朗普与习近平合照的照片。（阿勒马尼X）

特朗普9月28日接受《时代》杂志专访时，形容与习近平的会晤“非常好”。谈及国宴安排，他称中国方面曾提供一份人数众多的宾客名单，并表示若全部满足中方要求，自己就没有名额邀请其他人。《时代》专访全文于10月1日刊登。