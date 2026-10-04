菲律宾华文教育近期受到菲防长等人质疑后，菲华商联总会和华教中心出于安全考量，决定安排全菲华文学校的中国志愿教师和外派教师回国，据报涉及约150人。

综合《菲律宾商报》和香港《明报》报道，美国“海光倡议”（SeaLight Initiative）负责人鲍威尔（Ray Powell）及菲律宾国防部长特奥多罗此前接连批评当地华文教育，引发中国教师家属对安全的担忧，要求安排他们回国。

《菲律宾商报》引述消息称，菲华商联总会（简称商总）基于安全考量，答应教师家属的要求，并安排教师撤离。商总正式通知中国驻菲律宾大使馆和中国有关部门后，已向全菲华校发函说明决定。据报，相关机构10月1日已安排中国教师分批回国。

报道强调，这次安排由邀请教师赴菲的机构决定，并非菲律宾政府驱逐教师，也不是中国政府召回。

据《明报》报道，菲律宾现有约130至150所华文学校，外派教师是当地华文师资的重要补充。部分华校已发函通知家长，相关信函随后在社交媒体流传，引起关注。

中国教师回国后，缺乏中文教师的华校将暂时安排中文网课。部分学校已安排代课教师，同时制定长期方案；学生也可能改上其他科目，或利用有关时段完成学习任务。

据《马尼拉时报》9月28日报道，特奥多罗在一场媒体论坛上称，菲律宾政府已收到相关信息，指涉及中国的教育和学术交流可能被用于在菲搜集信息，但他说明，这不等于已证实存在不当行为。他认可中国学者的能力，但质疑他们在由国家管理和监督的教育体系下，能在多大程度上独立运作。