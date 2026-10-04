台湾立法院将国民党提出的全民普发现金2万元（新台币，下同，800新元）特别条例草案交付委员会审查，国民党力拼今年内发放。行政院长卓荣泰则强调，相关安排须兼顾财政纪律、不排挤已编列预算及不举债三项原则。

综合台湾《经济日报》《中国时报》《自由时报》报道，立法院星期五（10月2日）在朝野无异议下，将国民党团提出的《全民共享经济成果及稳定民生特别条例草案》交付财政委员会审查。包含明年普发现金1万元的2027年度中央政府总预算案，以及2026年度追加预算案，也同步交付委员会审查。

台湾总统赖清德8月17日宣布，明年度总预算将在岁入岁出平衡、实质零举债的前提下增列2357亿元，每人普发现金1万元，让全民共享人工智能（AI）产业发展红利。行政院8月20日通过相关总预算案，目标是在2027年农历春节前发放，但仍取决于立法院审议进度。

国民党团则加码，提出每人普发2万元的特别条例。《经济日报》报道，国民党团拟在双十节后动员，最快10月16日推动草案径付二读，争取在11月28日地方选举前完成三读。

国民党立委李彦秀星期六（3日）主张，今年普发2万元与行政院提出的明年普发1万元，在财政上并不冲突。她称，明年的1万元由明年度总预算支应，今年的2万元则可利用今年增加的岁入发放。

不过，卓荣泰星期五在立法院答询时表示，总预算必须投入更多资源发展产业，若再增加普发现金金额，就必须举债。

卓荣泰随后受访时重申，相关提案应依程序处理，但必须同时兼顾财政纪律、不排挤今年追加预算和明年度总预算，以及不举债三项原则。他说，希望全民支持政府不举债，让民众领取1万元时更安心。

地方首长对此看法不一。国民党籍台北市长蒋万安支持普发2万元，认为中央既有税收余裕，就应加大回馈民众。民进党籍高雄市长陈其迈则强调，普发现金不能增加实质举债、排挤长照及国防等重要支出，也须遵循法律和预算程序。

目前，2万元特别条例仅完成一读并交付审查，尚未通过。发放财源、举债安排，以及如何与明年度普发1万元预算衔接，仍待朝野讨论。