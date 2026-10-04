中国男足在重庆国际足球邀请赛以0比5不敌巴勒斯坦，终结对后者长达数十年的不败纪录。官媒新华社发文形容这是“一场令人震惊的失利”，并批评部分球员战意不浓、作风松懈。

中国男足星期五（10月2日）在重庆龙兴足球场迎战巴勒斯坦，上半场就连失三球，最终以0比5落败。

赛前，中国队世界排名第91，巴勒斯坦排名第95。两队此前七次交手，中国队取得五胜两平，保持不败，此役是国足首次负于巴勒斯坦。

新华社星期六（3日）发表评论称，这是一场“令人震惊的失利”。文章指出，由于赛事与亚运会赛程重叠，大批主力被抽调，加上塞尔吉尼奥、林良铭等球员因伤缺阵，国足只能以实力有所折扣的阵容出战，主教练邵佳一也趁机考察多名新人。

但评论认为，即使存在阵容不齐和练兵等客观因素，0比5的悬殊比分仍值得中国足球深刻反思。文章批评，国家队比赛不存在“走过场”，球员若战意不浓、作风松懈，或把比赛当作“例行公事”，“不仅是对球迷的辜负，更是对国脚身份的亵渎”。

评论也认为，这场失利反映中国足球人才储备极度匮乏，一旦部分主力被抽调，就难以组成具备足够竞争力的阵容。尽管中国青年队近年成绩有所改善，但年轻球员尚未成长到能够在成年国家队挑大梁的阶段。

赛后的另一项安排也引起争议。国足安排全队年龄最小的17岁前锋赵松源接受采访，一些媒体人和网民质疑，在球队大比分失利后，由年轻球员率先面对镜头并不合适。

目前就读清华大学附属中学的赵松源，是中国男足成年国家队史上最年轻出场球员。本场比赛下半场替补上阵后，他受访时说，球队没有给对手足够压力，队员的态度和拼劲都很好，但一些细节没有处理好。

此外，巴勒斯坦前锋乌代·达巴格（Oday Dabbagh）进球后向场边做出大拇指向下的手势，也引起中国网民不满。

达巴格星期六在社交媒体以中英双语发文澄清并致歉，称有关动作只是个人过去也曾使用的庆祝方式，无意不尊重中国国家队、球员或中国人民。