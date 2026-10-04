继网络“三大理论”后，中国互联网上又出现了新的流行词“奴工理论”。

该词今年9月份在知乎等网络平台上走红。“奴工理论”称，无论一个系统看起来多么高端先进，只要其中一个环节使用了“奴工”方式，由于木桶效应，最终整个系统提供的产品或服务必然也是低质量的。

所谓“奴工”方式，是指低工资、压榨式管理、层层外包等现象。

有网民以9月5日在上海举办的中国超跑锦标赛碰撞起火事故为例，解释“奴工理论”。当时，赛道工作人员因为恐慌而扔下灭火器逃跑，救护车也是15分钟后才赶到，因为司机在睡觉。网媒“香港01”引述网民披露，中国超跑赛事很多工作人员是临时招聘，缺乏系统培训和实战经验。也有人爆料，现场工作人员是层层外包的保安，薪资60元（人民币，11.3新元）一天，“难道指望人家为了几十块钱拼命么”。

还有网民列举餐饮行业中后厨员工往菜品吐口水、咖啡店店员与顾客冲突等事件，指这类事件也符合“奴工理论”，无论品牌看上去多么高级，只要中间环节有员工长期处在高压力或低工资的环境，就可能给品牌形象带来严重影响。

中国互联网上的“理论”层出不穷，多折射出底层青年的焦虑。去年，网络“三大理论”走红一时，分别是网红“户晨风”的“苹果安卓论”、与网红“峰哥亡命天涯”有关的“性压抑理论”，以及情感博主“好师兄戴梦”提出的“力工梭哈理论”。

中国官方去年9月22日以整治恶意挑动负面情绪问题为由，启动一轮网络清朗行动，网络“三大理论”首当其冲，相关词条和话题被屏蔽，“户晨风”等被封号。