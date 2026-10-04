中国国庆长假进入中段，多条国内航线机票价格明显下跌，部分航线较假期首日便宜约一半。但随着返程客流增加，机票价格从星期一（10月5日）起预计重新走高，星期三（7日）达到高点。

综合澎湃新闻、央视财经和封面新闻报道，在线旅游平台去哪儿数据显示，10月2日平台机票均价较1日下降约20%，3日和4日继续下跌，进入假期中段的价格低谷。

其中，北京至昆明10月1日早上6时40分航班的裸票价为1927元（人民币，下同，约370新元），隔天降至884元，便宜超过一半。

其他航线也出现低价票。10月3日从北京飞往哈尔滨的裸票价最低300元，上海至西安最低350元，武汉至天津最低385元，广州至青岛最低500元。

去哪儿大数据研究院分析，国庆长假机票价格通常呈现“两头高、中间低”的走势。假期首日和结束前后分别出现集中出发和返程客流，中段出行需求相对较低，部分航线票价因此可降至高峰期的一半左右。

但从5日开始，随着返程客流增加，机票价格预计逐步上涨，7日达到本轮返程高点，8日和9日再度回落。旅游平台建议，时间较灵活的旅客可考虑提前返程或在假期结束后错峰出行。

以北京至乌鲁木齐为例，10月3日出发的最低裸票价约500元，10月7日返程最低票价则达2360元；若延后至9日返程，最低票价降至964元。

民航业内人士指出，机票价格由航空公司根据客座率和收益情况动态调整。长假期间若部分航线实际需求低于此前预期，航空公司也可能通过降价出售剩余座位，因此节中个别航线会出现明显低价，但并非所有航线都出现相同幅度的降价。

机票价格走低也带动临时出游需求。平台数据显示，热门城市酒店在假期中段、入住前一两天才下单的临时预订量同比增加三成。临时预订量较高的城市包括北京、成都、上海、重庆、杭州、广州、南京、青岛和西安。