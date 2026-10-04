中国商务部称，二十国集团（G20）贸易部长会议未能就应对产能过剩、消除强迫劳动和调整最惠国待遇原则等议题形成成果文件，并指多数成员对美方提出的相关倡议存在不同意见。

中国商务部星期天（10月4日）在官网发布新闻发言人答记者问说，9月30日至10月1日在美国威斯康星州密尔沃基举行的G20贸易部长会议，就反对粮食武器化议题达成联合声明，但其他议题均未形成成果文件。

商务部发言人说，产能过剩和强迫劳动等议题从设置之初就存在较大争议。当前G20成员普遍被加征强迫劳动301关税，也多为产能过剩301调查的对象。在此背景下，对于主席国设置上述议题，并推动发表联合声明、建立合作机制，很多成员都从不同角度提出了不同看法。

发言人说，最终因“大多数成员都有不同意见”，会议未能就相关议题达成成果文件。

不过，美国贸易代表办公室会后发表的主席声明，对会议情况作出不同表述。美国贸易代表格里尔说，应对结构性产能过剩的声明草案获得“几乎所有成员”支持，但少数成员拒绝为合作行动建立路径。

在消除供应链强迫劳动方面，G20同样未能达成共识。美国最终与墨西哥和阿根廷在G20框架外发表联合声明，推动加强相关合作。

至于调整世界贸易组织最惠国待遇原则，中国商务部发言人称，包括中国在内的绝大多数成员在讨论中强调，最惠国待遇是“多边贸易体制的基石”，为全球贸易提供稳定性和可预见性，一旦被动摇，将损害多边贸易体制根基。美方最终没有就这一议题提出成果文件。

美国方面则称，部分不同发展阶段的G20成员认为，有必要探讨如何调整最惠国待遇原则，以适应当前全球贸易环境。

这次会议唯一形成联合声明的是反对粮食武器化议题。中国商务部说，包括中国在内的许多新兴市场和发展中成员提出，粮食进口国和出口国应共同维护粮食供应链稳定，同时各国有权基于国内公共政策目标和粮食安全采取措施，有关意见最终反映在联合声明中。

中国国际贸易谈判代表兼商务部副部长李成钢此前在会议上说，产能问题应从全球视角进行全面、客观和动态分析，多探讨合作而非制造对立。他也称，中国愿与各方加强政策协调，但反对以应对产能过剩和消除强迫劳动为由实施单边主义和保护主义。

中国商务部说，中方愿与主席国美国及其他成员共同努力，为12月在迈阿密举行的G20领导人峰会贡献积极务实的经贸成果。