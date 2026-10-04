香港第三季股权融资规模创下历来同期新高，人工智能（AI）热潮成为主要推动力。但随着债券收益率上升，以及近期部分新股和融资交易表现不佳，投资者年底前料趋于谨慎。

据彭博社星期天（10月4日）报道，彭博汇编数据显示，今年7月至9月，香港首次公开募股（IPO）、配股和大宗交易合计筹资475亿美元（约617亿新元），创历来第三季最高纪录。

这也使香港今年以来的股权融资总额超过920亿美元，逐步逼近2021年创下的1125亿美元纪录。

AI企业成为本轮融资热潮的重要推手。中国企业为扩充AI相关业务，不仅融资规模扩大，完成一轮融资后再次进入市场筹资的间隔也明显缩短。

其中，阿里巴巴规模达102亿美元的后续股票发行，是第三季香港最大宗股权融资交易；光模块制造商中际旭创则在香港筹资近80亿美元，成为香港近七年来规模最大的上市交易。

AI大模型企业智谱今年也通过IPO、配股和可转换债券等方式，累计筹资96亿美元。MiniMax、天数智芯和壁仞科技等AI及晶片企业，也在IPO禁售期结束后不久再次进入市场融资。

高盛亚洲（日本除外）股票资本市场主管詹姆斯·王（James Wang）说，企业如今往往在禁售期结束后很快再次筹资，“以前企业可能融资一次后，一两年都不会再行动。现在则可能刚完成一轮融资，三个月后又回来”。

他认为，AI带来的资本需求未来数年仍将持续。

香港财政司司长陈茂波星期天也在网志发文说，过去一年，中东资金参与香港新股上市的程度明显增加，更多参与香港的首次公开招股，并希望进一步增加在港的投资比重。

这股融资热潮也扩展至整个亚太地区。第三季亚太地区股票发行筹资额超过1200亿美元，是六年来同期最高水平。

中国大陆贡献了其中数宗大型交易。存储晶片制造商长鑫科技通过IPO筹集666亿元人民币（约127亿新元），成为中国大陆历来第二大IPO。

不过，融资热潮正面对市场转弱的考验。投资者开始质疑大规模AI投资能否带来足够回报，MSCI亚太指数7月一度下跌7%，恒生科技指数今年以来也呈下行趋势。

自7月以来，香港规模最大的10宗股权融资交易中，目前仅两宗股价仍高于发行价。近期多宗新股上市首日也下跌，包括快时尚零售商希音和晶片制造商江波龙。