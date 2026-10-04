中国江苏连云港一家海边咖啡店仿照日本镰仓高校前平交道布置场景，吸引游客前往拍照。现场除了日式列车和铁路设施，还摆放了一辆香港红色德士。

综合星岛网和香港东网报道，这家名为“连仓咖啡”的店铺位于连云港高公岛海岸一带，仿照《灌篮高手》漫画片头经典场景的原型——镰仓高校前站旁的平交道，设置复古列车、平交道栏杆、日文铁路标志及黄色路牌。

现场还布置了篮球架、凸面反光镜和自动售货机，车站标牌写着“连仓海岸”。游客可在车厢内喝咖啡、用简餐和欣赏海景，也可在室外拍照。

据东网报道，这处景点今年8月落成，在社交媒体上被冠以“小镰仓”等标签，平日也吸引不少游客。有游客专程驱车一小时前往，也有人表示喜欢现场的异国氛围。

除了日式布景，咖啡店还放置了一辆香港红色德士，为场景增添香港元素。

店主在小红书介绍，列车外的特色景观均为私人搭建，免费开放给店内消费者拍照。

但店主也称，部分游客为省下消费费用，冒险翻越护栏进入场内，损坏绿植和围栏，增加维修开支；员工劝阻后，还被部分游客给予负面评价。