香港特区财政司长陈茂波说，中国国庆黄金周首三天访港大陆旅客超过73万2000人次，按年增加约8.4%。

综合香港《信报》、星岛头条等报道，陈茂波星期天（10月4日）发表网志称，除了大陆旅客，今年以来从欧美和一些新兴市场赴港的旅客人数，也录得可观增长。

陈茂波引述香港入境处预计，整个黄金周将有约129万大陆旅客访港，日均人次按年上升超过5%。

他指出，旅游业畅旺外，香港金融市场也持续活跃，今年首九个月港股平均每日成交额2729亿港元（444.6亿新元），按年增长6.4%；新股市场同样活跃，首九个月共有116家企业在港上市，集资额逾3880亿元，按年上升超过一倍，并超越去年全年总额。

不过，美国长期债息升至24年高位，让投资者对环球经济前景有所顾虑，港股气氛最近也难免受到影响。不过陈茂波认为，短期的市场波动无碍在国际层面资产配置与产供链重新布局的趋势。

陈茂波也提到，香港和中东地区，以及全球南方的合作正在走深走实。国家和香港与中东以至全球南方的合作，正由资金和人员的双向流动，加速迈向更广泛的创科与实业项目合作，以至更深层次的制度建设经验分享。