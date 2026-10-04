小米纯电动概念超跑Xiaomi Vision Gran Turismo将于本月加入日本知名赛车游戏《Gran Turismo 7》（《GT赛车7》，又称《跑车浪漫旅7》），成为首款登陆游戏的中国品牌Vision GT车型。

据Gran Turismo官网消息，这款概念车的游戏实机影像星期六（10月3日）在新加坡举行的2026年Gran Turismo世界系列赛第三轮比赛现场首次公开，预计随本月的“Spec IV”大型更新上线。

综合IT之家和快科技报道，小米汽车当天也宣布上述消息。小米是第36个加入Vision Gran Turismo项目的品牌，也是首个受邀参与的中国品牌。小米此前介绍，Xiaomi Vision Gran Turismo是该项目的第51款概念车。

Vision Gran Turismo是由Gran Turismo系列制作人山内一典发起的虚拟概念车合作项目，邀请汽车品牌探索未来汽车设计与驾驶体验，参与品牌包括法拉利、保时捷和兰博基尼等。

小米与Gran Turismo的合作于2025年6月首次公布。这款概念车今年2月28日在西班牙巴塞罗那发布，其全尺寸模型随后在3月举行的世界移动通信大会上展出。

据游戏官网介绍，这款由小米全球设计团队打造的纯电动概念超跑，以“由风塑形”为设计理念。水滴形座舱嵌入镂空车身，形成贯穿整车的气流通道，环形尾灯所在位置同时充当大型气流出口。

座舱则采用“Sofa Racer”理念，探索如坐在沙发上驾驶赛车的体验。小米首席设计师李田原此前介绍，团队希望不依靠额外加装部件实现空气动力学目标，让车身设计同时兼顾功能与外观。

小米今年3月在“答网友问”中明确表示，这款概念车不会量产，主要用于探索创新设计。