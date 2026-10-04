小米概念超跑登陆《GT赛车7》 成首款中国品牌Vision GT
小米纯电动概念超跑Xiaomi Vision Gran Turismo将于本月加入赛车游戏《Gran Turismo 7》，成为首款登陆游戏的中国品牌Vision GT车型。 （Gran Turismo官网）
小米纯电动概念超跑Xiaomi Vision Gran Turismo将于本月加入日本知名赛车游戏《Gran Turismo 7》（《GT赛车7》，又称《跑车浪漫旅7》），成为首款登陆游戏的中国品牌Vision GT车型。
据Gran Turismo官网消息，这款概念车的游戏实机影像星期六（10月3日）在新加坡举行的2026年Gran Turismo世界系列赛第三轮比赛现场首次公开，预计随本月的“Spec IV”大型更新上线。
综合IT之家和快科技报道，小米汽车当天也宣布上述消息。小米是第36个加入Vision Gran Turismo项目的品牌，也是首个受邀参与的中国品牌。小米此前介绍，Xiaomi Vision Gran Turismo是该项目的第51款概念车。
Vision Gran Turismo是由Gran Turismo系列制作人山内一典发起的虚拟概念车合作项目，邀请汽车品牌探索未来汽车设计与驾驶体验，参与品牌包括法拉利、保时捷和兰博基尼等。
小米与Gran Turismo的合作于2025年6月首次公布。这款概念车今年2月28日在西班牙巴塞罗那发布，其全尺寸模型随后在3月举行的世界移动通信大会上展出。
据游戏官网介绍，这款由小米全球设计团队打造的纯电动概念超跑，以“由风塑形”为设计理念。水滴形座舱嵌入镂空车身，形成贯穿整车的气流通道，环形尾灯所在位置同时充当大型气流出口。
座舱则采用“Sofa Racer”理念，探索如坐在沙发上驾驶赛车的体验。小米首席设计师李田原此前介绍，团队希望不依靠额外加装部件实现空气动力学目标，让车身设计同时兼顾功能与外观。
小米今年3月在“答网友问”中明确表示，这款概念车不会量产，主要用于探索创新设计。