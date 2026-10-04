香港特区代表团在今年亚运会上取得历史性佳绩，香港特首李家超说，这反映政府的政策和资源投入方向正确。

本届爱知·名古屋亚运会星期天（10月4日）闭幕。据港府新闻公报，李家超星期天祝贺中国香港代表团取得佳绩，并赞扬香港运动员在赛场上展现坚毅意志和卓越风采。

李家超说，香港队派出约580位运动员，出战38个亚运项目，共取得11金19银24铜共54面奖牌，突破历届奖牌数目纪录，并取得历来最多面金牌。

其中，香港运动员在武术、游泳、赛艇、壁球、帆船、网球、滑浪风帆和七人橄榄球项目均夺得金牌，而壁球队、帆船队和网球队创下历史佳绩。

李家超说，香港运动员在赛场上奋勇拼搏、坚毅不屈，是香港精神的最佳体现。

他也指出，香港运动员在今届亚运再次取得佳绩，反映政府的政策和资源投入方向正确。他感谢体院、港协暨奥委会、各体育总会、教练和医疗团队对运动员的大力支持和用心栽培。

李家超说，本届港府积极推动体育发展，持续发展体育精英化。他在2024年《施政报告》中提出，检讨精英运动员直接财政资助机制，政府由2025年4月起全面上调精英运动员的直接资助额，今年也提升运动员参与赛事的资助比例。

李家超表示，会继续大力支持香港运动员在国际和区域赛事中争取佳绩，让香港体育再创高峰。