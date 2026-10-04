台湾前总统蔡英文晒出民进党台北市长参选人沈伯洋的竞选总部主任委员聘书，并呼吁支持者“一起用正面的力量，成为温暖台湾的洋流，做台北的后盾”。

沈伯洋竞选总部星期天（10月4日）下午在台北市北平东路举行成立大会，副总统萧美琴、行政院长卓荣泰、民进党立法院党团总召蔡其昌及高雄市长陈其迈等人到场支持。

蔡英文在社交平台Threads发文说，沈伯洋曾说，每一名台北市民都是他的主任委员，而她也是台北市民。“每一滴水，都是汇聚成洋流的关键。”她同时附上受邀担任沈伯洋竞选总部主任委员的聘书照片。

“洋流”取自沈伯洋名字中的“洋”字，用来形容他近期扫街、造势时吸引支持者跟随、合照并在社交媒体分享的热潮。这股声势也随着他赴其他县市辅选而受到关注，并被阵营融入竞选宣传。

随着台湾九合一地方选举临近，蔡英文接连参与辅选。除了沈伯洋，她也出任民进党新北市长及台东县长参选人的竞选总部主任委员。

蔡英文的辅选动向也引起国民党关注。国民党副主席萧旭岑8月11日接受广播专访时说，过去卸任总统鲜少担任县市长参选人的竞选总部主任委员。他认为，蔡英文在不同选民群体中仍具“票房”和号召力，“既然出手了，就不会打空包弹”，国民党参选人必须审慎应对。