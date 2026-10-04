曾因参与台湾太阳花学运受关注的刘乔安，涉嫌加入具有香港黑帮背景的贩毒集团，协助联系台湾买家，并将590克可卡因藏在蜡烛中空运至台湾。新北地检署已侦查终结，依运输第一级毒品等罪嫌将她起诉。

综合《联合报》《自由时报》报道，刘乔安本名刘依函，今年6月从美国被遣返回台，随后被羁押禁见。

检方指控，刘乔安2021年加入具有香港黑帮“14K”背景的跨国贩毒集团，负责媒介台湾买家。集团由一名现已去世的华裔男子在美国提供毒品，另有台湾籍成员负责寄送包裹及处理购毒款项。

据检方调查，刘乔安与谢姓女子2021年7月密谋从美国运送可卡因至台湾。谢女同年7月至10月间陆续汇出70万余元新台币（约2万8000新元）购毒款。集团将毒品藏入蜡烛，再与衣物、铁盘及巧克力一同装箱，委托不知情的快递公司空运至台湾。

包裹同年10月抵台后，海关开箱查验发现夹藏毒品，通报检调侦办。谢女随后安排他人领取包裹，执法人员循线逮捕三名在台涉案人员。三人已分别被判处七年至九年监禁，判决确定。

刘乔安2019年以观光名义赴美，逾期滞留后于2025年1月在波士顿被捕，今年6月4日被遣返回台。她在侦查期间承认运毒等部分行为，但对资金往来部分仍有争议。

检方依运输第一级毒品、私运管制物品及参与犯罪组织等罪嫌起诉，请求法院按较重的运输第一级毒品罪论处，最高可面临死刑或无期徒刑。

但《自由时报》报道，检方也建请法院若刘乔安在后续审理阶段能如实认罪，可依法酌情减刑。