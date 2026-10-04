贵州省被誉为“中国抗战生命线”的二十四道拐公路被质疑圈起来收费，当地官方决定景区免收门票。抗战公路则是始终免费开放，不过为避免车辆过度碾压公路，社会车辆禁止驶入。

据此前报道，有网民星期四（10月1日）发视频反映，贵州黔西南州晴隆县二十四道拐抗战公路门票60元（人民币，约11.4新元），景区交通车50元。博主认为，二十四道拐作为抗战遗址，而且是一条公路，被圈起来收费不合适。

晴隆县政府星期六（3日）发布首次情况通报，称二十四道拐已不再承担主干道交通功能；门票收费主要为展馆体验和二十四道拐观景台观光体验。观光车收费则是自愿选购，游客也可免费步行二十四道拐原址游览。

隔日，晴隆县政府再度在微信公号通报，决定从星期六起，二十四道拐观景台、展览馆景区免收门票，面向社会公众免费开放。

通报也说明，二十四道拐景区中的抗战公路始终免费对外开放，游客无需购买景区门票，即可进入参观。

通报称，收费景区是由县属国有企业于2016年自筹资金建设的位于二十四道拐抗战公路对面的观景台和展览馆，与抗战公路相距约九公里，二者相互独立。

通报因此认为，“把抗战公路圈起来收费”的说法，与事实有出入。

通报也提到，为加强抗战公路保护，避免车辆过度碾压，社会车辆禁止驶入抗战公路。对于观光车收费问题，考虑到山高坡陡，为提升游览体验，采取使用者付费的方式，由游客自愿选择。