美国咖啡连锁巨头星巴克9月底在新疆开店，美国国会众议院中国问题特别委员会批评星巴克的决定“道德沦丧”，敦促关闭在新疆开设的首批门店。中国外交部则不点名批评美方有关机构出于政治目的，惯于无中生有、攻击抹黑中国，毫无信誉可言。

受访学者分析，美众议院中国问题特别委员会成立超过三年半，根本职责就是与中国作对，敦促行政部门对华采取各种鹰派措施，包括打出“新疆牌”。但美国总统特朗普第二任期持续压制行政团队中对华鹰派阁员，预计这类小摩擦不会对中美关系有任何颠覆性影响。

星巴克过去几年持续面临中国品牌激烈竞争，利润不断承压后，去年11月向中国私募基金博裕投资出售在中国大陆零售业务控股权，并成立合资企业。这宗交易今年4月完成，博裕持有60%股权，星巴克保留40%股权。

星巴克在大陆约8000家直营门店转为特许经营，由合资公司管理；但星巴克继续持有品牌和知识产权，授权合资企业使用。合资公司长期目标是将大陆门店拓展至2万家。

据“星巴克中国”微信公众号消息，两家特色门店9月29日在新疆首府乌鲁木齐同步开业。一家位于天山国际机场，以“丝路驿站”为主题，为旅客提供休憩和消费空间。

另一家位于乌鲁木齐国际大巴扎，别称“星巴扎”，是在中国大陆首家非遗旗舰店，主打沉浸式体验；融合非遗艺术、新疆民俗，还同步推出新疆限定系列产品，把红石榴、奶皮子、巴克拉瓦等本土风味融入饮品与糕点。

星巴克中国的决定，引来美众议院中国问题特别委员会主席、共和党籍议员穆勒纳尔（John Moolenaar）的批评。

穆勒纳尔（65岁）上周四（10月1日）发声明，谴责星巴克作为以社会责任为荣的公司，在新疆开设门店是“令人震惊且道德沦丧的决定”。他指中共拘留并剥夺百多万维吾尔人的信仰、语言和文化，呼吁星巴克“立即改变做法，关闭门店”。

这是特朗普政府7月底宣布将43家中企列入涉新疆强迫劳动实体清单后，共和党再度打出“新疆牌”，这距离美国中期选举仅一个月，距离中美元首深圳会晤（“习特三会”）仅一个半月。

中国外交部发言人郭嘉昆星期六（10月3日）反驳说，称新疆存在“种族灭绝”是赤裸裸的谎言，并指当前新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦。中国将继续扩大高水平对外开放，为外国企业在华投资经营提供更多机遇。

上海国际关系学者沈丁立接受《联合早报》采访时分析，此次事件“由中美常态化的结构性矛盾所致，美国不打‘新疆牌’才不正常，打‘新疆牌’才是常态。这与美国国会中期选举、中美首脑三会都没有任何关系。什么时候美国企业在新疆开业，美国国会就在什么时候开打”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江也同意美国国会此时打“新疆牌”无关中期选举。他向《联合早报》指出，美国国会在美国对华政策以及美中关系中“多年一直起到制约和反方向的作用。 很多问题上国会一直在推动行政部门对华更强硬，包括台海问题、科技战、贸易脱钩，中国在美国的投资，还有涉及中国国内的问题”。

穆勒纳尔本周也敦促特朗普政府审视美国盟友韩国与中国日益升温的关系，并称这种关系对美国构成重大风险。在中美元首华盛顿会晤前，他还致信呼吁特朗普不要在“习特二会”上做出让步，要求对华实施更严格的技术限制，并针对中国涉嫌支持伊朗追究责任。

李明江指出，美国国会2023年初成立众议院中国问题特别委员会，“目的就是要盯紧中国，批评中国，对中国施加压力……它的职责就是跟中国作对”。

他分析，目前特朗普与中国修好，并持续压制对华鹰派阁员，众议院委员对行政部门的影响力有限。新疆问题会在中美之间制造小摩擦，但对双边关系“不会有任何颠覆性影响，不会改变两国关系目前大体稳定的状态。

另一方面，受访学者都研判，星巴克目前在中国大陆合资公司中仅是小股东，可能无法主导门店是否在新疆落户的决定。

李明江分析：“在任何一个股份公司里面都是大股东说了算， 星巴克在新疆设店的问题上应该是没有太多发言权和决定权。”

新疆维吾尔自治区去年地区生产总值（GDP）为5.5％，是中国经济增长最快的地区之一。星巴克中国首席执行官刘文娟表示，将持续投资新疆，“为顾客创造独属于新疆的第三空间”。

从商业角度考虑，李明江指出，星巴克在中国东部很难从激烈竞争中脱颖而出，“新疆那边或许竞争要小一点，可能还有一些商业机会”。