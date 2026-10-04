台湾“九合一”选举倒数55天，民进党台北市长参选人沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，主办方称逾12万人到场。总统赖清德、前总统蔡英文等绿营要角同台力挺，兼任民进党主席的赖清德反驳提名沈伯洋“只为牵制（国民党籍现任市长）蒋万安”的说法。

沈伯洋身穿深蓝色双排扣外套搭配白色长裤，颈间系着亮橘色领巾，以“船长”造型亮相，呼应竞选团队近期以“洋流号”、“船员”等元素打造的“洋流”意象。

他在演讲中将“洋流”归纳为“温暖、有方向、有勇气”三个特质，并引用日本漫画《JOJO的奇妙冒险》名言“最短的捷径就是绕远路”，称自己不选择攻击对手的捷径，而要走讨论政策的“绕远路”。

他呼吁支持者投票、拉票，笑称大家十分热情，自己说缺什么就会有人送来，因此“不敢讲自己缺什么，我现在缺票”，又喊话：“你只要把沈伯洋介绍给别人，剩下交给我就好。”

也是沈伯洋竞总荣誉主委的赖清德致词时说，近期最常被问到沈伯洋能否赢得选举，他随即三度询问现场群众“沈伯洋会不会赢”，台下接连高喊“会”。赖清德也反驳提名沈伯洋只是为了牵制现任市长蒋万安、取得约45%选票便算成功的说法，称这是“认知作战”，强调：“我是党主席，我提名沈伯洋就是要让他赢得选举！”

事前并未列入公开嘉宾名单的蔡英文，以“神秘嘉宾”身份现身。台湾知名主持人蔡康永也被发现低调现身台下，他受访时称自己是来“见识一下”；经纪人事后说，他正考虑访问两位台北市长参选人。

学者：“洋流”对中间选民说服力增加中

台湾大学政治系教授陈世民当天到现场观察，他接受《联合早报》访问时指出，除了前排座位区，后方大多数站立的民众都长时间留在现场，“很明显是自主来参加的”。这类支持者与传统组织动员不同，“他是会有扩散性的”，除了与身边的人谈论候选人，也可能主动拉票。

对于“洋流”是否已经突破同温层，陈世民谨慎地说，“应该说洋流对于中间选民的说服力有在增加中”。他认为，沈伯洋透过肥皂箱、夜市和公园等活动直接面对选民提问，对部分中间选民具有吸引力，但能否继续扩大支持度仍有待观察。

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇指出，沈伯洋过去在两岸、国安及立法院攻防中的形象鲜明，要扩大支持度不能只依靠既有绿营基本盘。她认为，判断“洋流”有没有真正突破同温层，“要看到场的是本来的民进党支持者，还是有人只是很好奇，想去看一看；如果是这样的话，才算有破圈”。

民进党台北市长参选人沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，民众自制应援小物到场支持。（吕爱丽摄）

现场一名年近80岁的先生就自称因好奇而来。他告诉本报，自己从淡水开车到活动现场，过去“不知道沈伯洋是谁”，后来常在电视上看到沈伯洋，觉得他说话条理清楚、逻辑不错，决定亲自到现场“看一看”。

60岁的林小姐也说，过去并不认识沈伯洋，自己家曾投过不同政党的参选人，这次则认同沈伯洋不攻击对手、也愿意直接回应市民提出的问题，认为“他的选举是正面的”。

现场还有在台北生活、但户籍分别设在桃园和基隆的民众。他们相约带着孩子和食物到场，席地野餐，用手机观看大会直播。虽然没有台北市长选举投票权，他们都认同沈伯洋不攻击对手、专注讨论市政的选举方式，以到场参与表达支持。