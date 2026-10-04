台湾在野中国国民党星期天（10月4日）在新北市和台中市启动大型造势活动，该党人气最旺的台北市长蒋万安和立法院长韩国瑜、新北市长侯友宜，合力拉抬该党新北市长参选人李四川，展现双北连线和党内团结气氛，主办方宣布现场逾4万人。

稍早前，外号“秃子、燕子、汉子”的韩国瑜、台中市长卢秀燕和侯友宜今年首度同时出现，并与该党台中市长参选人、立法院副院长江启臣“大团抱”，象征传承与团结。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥受访时分析，距离选举投票已不到两个月，朝野双方正启动大规模群众动员，虽然动员场面对现今选情影响力已不如以往，但仍是展现候选人气势的重要环节。

在地方选举气氛偏冷下，星期天分别出现在台中市和新北市造势场合的韩国瑜最受瞩目。他出场时，台下支持者热烈欢呼，也唤起狂热“韩流”的记忆，“一支穿云箭，千军万马来相见”等熟悉的口号也出现在舞台上，青天白日旗更到处迎风飘扬。

但韩国瑜相当节制自己的锋芒，将更多的镁光灯让给参选人。江启臣上午举办竞选总部成立大会，韩国瑜推崇在立法院和自己合作将近两年半的江启臣认真、踏实、努力、使命必达外，还有国际观，所以他第一场辅选就放在台中。

即将在年底卸任的卢秀燕，也称自己准备好将台中交棒给江启臣，她和韩国瑜、侯友宜、江启臣四人以环抱方式，象征在台中的传承与团结。

下午韩国瑜来到新北市板桥第一运动场“我们都挺李四川”首场大型造势活动，称在政坛多年，真正让人发自内心感动的第一名政治人物就是李四川。

李四川分别当过新北市、高雄市和台北市的副市长。韩国瑜具体胪列李四川当时跟他在高雄一年半，光是清水沟就长达2000公里，盖了600条马路，并彻底解决高雄30多年的淹水问题，更让高雄的登革热（骨痛热症）归零。

韩国瑜指李四川自幼苦读出身，执政时苦民所苦，呼吁选民成就李四川的第三苦——苦尽甘来，让李有机会执政，把其生命最后的精华，照射在新北市。

蒋万安也称赞李四川是他最信任的伙伴，帮忙让大巨蛋完工，更设法让英伟达在台北设总部，是个实实在在做事的人，远胜过“那些空有口号的候选人”。

蒋万安首度和李四川同台，形成双北连线，而过去也曾和李四川共事的侯友宜呼吁新北市民，将对他的肯定转化为支持李四川的神圣选票来延续梦想。

国民党主席郑丽文虽然也出席这两场大型造势活动，但都提前到场，在致词及为国民党和同为在野的民众党市议员候选人加油打气后便离去，并未出现在“大团抱”及双北连线时刻。

民众党主席黄国昌强调，必须力挺李四川，“守住新北是2026重中之重，不是为了李四川个人，更不是为了国民党，而是为了大家都相信的台湾价值”。

黄国昌说，所谓台湾价值，就是政治人物肯做实事，而不是每天说谎、开芭乐票。要像李四川这样每天捲起衣袖，在基层苦干实干，为乡亲谋福利，而不是“从国库搬钱到家族公司”。此语暗讽民进党新北市参选人苏巧慧的妹妹涉及国发基金的争议。