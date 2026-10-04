菲律宾方面星期天（10月4日）指，中国军方和海警在南中国海两个争议海域骚扰菲律宾政府飞机和船只。

综合路透社、法新社等报道，菲律宾武装部队发声明说，一架歼-16战机星期六（3日）在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）附近对一架执行“例行军事巡逻”的菲律宾塞斯纳208涡桨飞机进行干扰。

声明指，上述歼-16战机多次逼近菲方飞机，并在其附近机动，包括飞到菲机前方及周围，以及进入菲机尾流区域。

菲军方称，尽管菲方飞机安全完成任务，但这起事件是针对执行合法任务的菲方政府船只和飞机，“反复出现不安全及胁迫性行为的又一例”。

中方尚未立即就这起事件作出回应。

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菲律宾政府称，南沙群岛周日再发生一起对峙事件，地点位于南中国海更南部海域。

据菲海岸警卫队消息，其在中业岛（菲称派格阿萨岛）附近，对一艘涉嫌进行炸鱼的外国渔船展开的执法行动。

两艘中国海警船据称随后抵达，进行鸣笛并通过无线电向菲人员发出质询，随后尾随并阻挡菲船只，一度距离其中一艘菲船只仅9.1米。菲方还指，一架解放军海军直升机也在菲人员上空盘旋四次。

菲律宾方面随后“出于安全考虑”停止追捕，并返回中业岛。

菲海警称，中国海警无权在中业岛领海内执法。中国海警阻碍菲当局执法，既没有保护海洋环境，反而让一名疑似违法者逃脱。