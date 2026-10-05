英国媒体报道，在担心北京向市场大量投放获国家补贴汽车的背景下，英国正考虑对从中国进口的电动汽车加征关税。

路透社引述英国《泰晤士报》星期天（10月4日）的报道称，英国商务部长雷诺兹（Jonathan Reynolds）正在制定针对中国进口汽车的潜在关税方案，并提及外界担忧中国制造商正向英国倾销受补贴车辆。路透社称，目前无法证实这则报道的内容。

英国政府发言人以电邮回应路透社的置评请求时说，并未对中国电动汽车加征关税。“我们将继续与业界保持密切接触，以确保我们的方针既体现行业利益，也体现英国的国家利益。”

《泰晤士报》也提到，英国部长们准备效仿欧盟，对中国电动汽车加征45%的关税，以避开欧盟的“欧洲制造”（Made in Europe）提案所带来的不利影响。这些提案可能会冲击向欧盟市场销售产品的英国企业。

欧盟的“欧洲制造”政策目标是通过优先使用欧洲生产的商品，降低对中国零部件的依赖。对于既向欧洲制造供应链供应零部件，也在欧盟销售汽车的英国汽车制造商而言，此举引发了这些制造商的担忧。

《金融时报》曾在9月报道，布鲁塞尔方面已敦促英国首相伯纳姆在贸易政策上更接近欧盟，并提高对中国汽车的关税，以免受到“欧洲制造”相关壁垒的限制。

《泰晤士报》也引述资深政府消息人士报道，英国部长们认为，任何涉及关税的决定，都应基于英国的国家利益，而不是自动追随欧盟的步调。