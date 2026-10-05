台湾知名主持人蔡康永现身民进党台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会后，曾与蔡康永合作的中国大陆电动车品牌零跑汽车星期天（10月4日）深夜发布声明，强调蔡康永并非品牌代言人，并已下线所有相关内容。

沈伯洋星期天举行竞选总部成立大会，主办方称逾12万人到场。台湾总统赖清德、前总统蔡英文等绿营要角同台力挺，蔡康永也低调现身。他受访时称自己是来“见识一下”；蔡康永的经纪人说，他正考虑访问两位台北市长参选人，另一位是寻求连任的国民党籍蒋万安。

蔡康永现身沈伯洋竞总成立大会的画面传到大陆后，部分网民将此解读为支持沈伯洋，并呼吁封杀蔡康永。

中国大陆国务院台湾事务办公室在2024年10月14日将沈伯洋列入台独顽固分子清单。重庆市公安局去年10月28日发布警情通报，指沈伯洋通过发起、建立台独分裂组织“黑熊学院”等方式，从事分裂国家犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》等有关规定，决定对他立案侦查，追究刑事责任。

随着事件在大陆网络发酵，蔡康永与大陆品牌的合作也受到外界关注。

据ETtoday新闻云报道，零跑汽车上月才找来蔡康永担任“零跑D99品牌挚友”。零跑汽车星期天深夜在微博发表声明称，公司始终坚持一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动及一切伤害民族感情的言行。

零跑汽车强调，“蔡康永仅为我司过往合作内容的参与艺人，并非零跑代言人”。公司目前已下线与蔡康永相关的全部内容，并保留追究相关方法律责任的权利。

零跑汽车还称，后续将进一步加强合作方背景与立场审核。

除了零跑汽车，时尚杂志《时尚芭莎》也下架了与蔡康永相关的内容。据报道，《时尚芭莎》原本在9月10日发布关于蔡康永的专访贴文已消失；在该杂志官方微博搜索“蔡康永”，也显示“暂无内容”。

同时，网上出现“蔡康永清空微博”的讨论。不过，蔡康永的微博并非在此次事件后才清空。ETtoday新闻云报道称，蔡康永早在2022年12月7日便已清空微博内容，并取消对所有人的关注。目前，蔡康永在微博有超过3600万名粉丝。

蔡康永在微博有超过3600万名粉丝。据台媒报道，蔡康永早在2022年12月7日便已清空微博内容，并取消对所有人的关注。（蔡康永微博截图）

据观察，部分大陆网民也涌入蔡康永的其他社交平台账号留言。在蔡康永的小红书最新贴文下，有网民留言要求封禁他的账号，也有人批评他现身沈伯洋的竞选活动。

蔡康永凭台湾综艺节目《康熙来了》在大陆积累不少知名度，后来参与大陆网络节目《奇葩说》，进一步打开大陆市场。