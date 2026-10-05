美国财政部长贝森特受访时称，将寻求与中国建立AI风险双边通报机制。

据彭博社报道，贝森特上星期六（10月3日）在美国媒体Axios刊发的访问中说，美国将寻求通过与中国建立双边通报机制来降低人工智能（AI）风险。这项机制旨在减少不确定性，就严重事件共享警报，并协助两国政府在人工智能问题升级或蔓延至全球之前作出应对。

贝森特与中国国务院副总理何立峰9月在纽约会谈期间讨论了人工智能问题，并表示两国同意建立中美人工智能对话机制，以求对这项技术的益处和威胁形成共同认识。

两人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平在华盛顿举行峰会前不久会面，人工智能也是中美元首峰会的议题之一。

据新华社报道，习近平在访美期间对特朗普表示，中美双方可以继续开展人工智能对话，就其风险和收益进行交流，共同防范人工智能被滥用恶用。

贝森特对Axios表示，他与何立峰讨论了AI智能体失控，以及非国家行为体利用AI实施网络安全或生物威胁等风险。

贝森特说：“很多中国模型都非常强大，虽然没有美国模型那么强大，但达到80%、90%的强大程度，却没有安全防护措施，而且在世界任何地方都可以获取使用。”

此外，贝森特也批评人工智能领域部分知名人士就这项技术带来的人类存亡风险发出警告，称这些言论是在危言耸听，没有助益，呼吁该行业进行自我监管并拿出解决方案。

贝森特在访谈中说：“我认为，我们必须为各种情况做好准备，但另一方面，人工智能领域一些人只会危言耸听，却拿不出解决方案，这并不是领导力。”

Anthropic PBC首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）、OpenAI负责人奥尔特曼（Sam Altman）以及xAI的马斯克9月份呼吁放慢最先进模型的开发速度，理由是这些模型给人类带来的风险日益上升。

微软联合创始人盖茨也警告称，AI技术的强大程度足以造成“10亿人死亡”，并呼吁政府加以监管。

美国总统特朗普几乎立即反驳了这些呼吁，把有关人工智能对人类构成风险的警告称为“骗局”，并坚持认为，美国必须继续推进人工智能发展，以保持对中国的领先地位。

贝森特也表达了类似看法。他说：“我们不能把领先地位输给中国。实验室里的人必须承担起责任，我同意这一点。我认为，这些实验室也已开始接受这种想法。”